Apple lanzará parches para iPhones y Macs por riesgo de falla de seguridad "Spectre"

Apple lanzará en unos días un parche para su navegador web Safari integrado en iPhones, iPads y Macs, después de que destacados fabricantes de chips revelaran fallas que dejan casi todos los dispositivos informáticos modernos a merced de los piratas informáticos.



Los navegadores Google, Microsoft y Firefox, de Mozilla, confirmaron a Reuters que los parches que tienen instalados no protegen a los usuarios de iOS.

Al no tener parches para Safari ni ningún otro de los navegadores más populares, cientos de millones de usuarios de iPhone e iPad pueden no tener un modo seguro de navegar por internet hasta que Apple lance su parche.



Apple hizo hincapié en que no hay hasta la fecha ejemplos conocidos de piratas informáticos que hayan aprovechado la falla.

El miércoles, Google, de Alphabet, y otros expertos en seguridad revelaron dos grandes fallas de seguridad en chips, una denominada Meltdown que afecta sólo a microprocesadores de Intel Corp y otra llamada Spectre, que afecta casi a todos los chips informáticos fabricados en la última década.

En un comunicado en su web, Apple dijo que todos los Mac y dispositivos con iOs estaban afectados por Meltdown y Spectre, pero las actualizaciones más recientes para computadores Mac, Apple TV, iPhones e iPads protegen a los usuarios contra un ataque Meltdown y no ralentizan los dispositivos, agregó la empresa tecnológica, que añadió que Meltdown no afecta al Apple Watch.

Dispositivos con iOS y Macs son vulnerables a ataques Spectre a través del código integrado en los navegadores. Apple dijo que lanzaría un parche para su navegador Safari para esos dispositivos en "los próximos días".



Poco después de que se conocieran el miércoles las fallas de seguridad en los chips, Google y Microsoft lanzaron comunicados explicando a los usuarios qué productos estaban afectados.



Google dijo que los usuarios de teléfonos Android -más del 80% del mercado- estaban protegidos si habían instalado las últimas actualizaciones de seguridad.

Apple guardó silencio durante más de un día sobre la situación de cientos de millones de usuarios de iPhones e iPads. Ben Johnson, cofundador y jefe de estrategia de la empresa de ciberseguridad Carbon Black, dijo que el retraso en informar a los consumidores podría afectar a los intentos de Apple de atraer a más usuarios empresariales a adoptar su hardware.