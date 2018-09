Apple lanza ofensiva con nuevos iPhone X y más relojes

Apple Inc. lanzará una gran serie de nuevos productos esta semana, poniendo fin a un año de actualizaciones menores y encaminando al gigante de la tecnología hacia un trimestre de fiestas de fin de año potencialmente sólido.

Durante el resto de 2018, la empresa que cotiza en bolsa más valiosa del mundo lanzará tres nuevos iPhone, iPad Pro renovados, Apple Watches con pantallas más grandes, una nueva computadora portátil de nivel básico con una pantalla más nítida, una computadora de escritorio Mac mini para el segmento profesional y nuevos accesorios como el cargador inalámbrico AirPower.

Los lanzamientos de productos comenzarán el miércoles en el Teatro Steve Jobs, en la sede central de Apple Park, en Cupertino, California. El foco estará en los últimos iPhone de Apple, que siguen siendo el producto más importante de la compañía, ya que genera aproximadamente dos tercios de los ingresos y estimula las compras de otros dispositivos Apple, junto con servicios como suscripciones a aplicaciones, descarga de películas y almacenamiento de iCloud.

Si bien el crecimiento del mercado de teléfonos inteligentes se ha desacelerado, los precios más altos han ayudado a Apple a seguir expandiéndose y ha ganado cuota de mercado.

El tema que se cierne sobre el evento del miércoles serán los aranceles que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los productos de China. Apple advirtió la semana pasada que esto aumentará los precios de algunas de sus ofertas populares, como el Apple Watch y los AirPod.

Habrá un trío de nuevos modelos de teléfonos inteligentes que se ven y actúan como el iPhone X del año pasado:

Una versión mejorada del iPhone X con una pantalla de 5.8 pulgadas, pero que agrega un procesador más rápido y cámaras mejoradas. Es probable que este dispositivo se bautice como iPhone Xs, que seguiría el criterio de nomenclatura de Apple para los nuevos iPhones que se parecen a modelos anteriores, pero añaden nuevas características. También vendrá en dorado, sumándose a las versiones gris y plateado del año pasado.

Una versión más grande del iPhone X del año pasado con una pantalla de casi 6.5 pulgadas, lo que lo convertiría en uno de los teléfonos más grandes del mercado masivo jamás vendido y aproximadamente una pulgada más grande que la pantalla en el iPhone 8 Plus. Para representar la pantalla aún más grande, es probable que Apple le dé un nuevo nombre al teléfono: "iPhone Xs Max", según personas con conocimiento de las conversaciones internas de Apple.

El tercer teléfono, una nueva versión de bajo costo del iPhone X, podría ser el éxito del lanzamiento de nuevos productos. Tendrá una pantalla de aproximadamente 6.1 pulgadas con LCD en lugar de la tecnología OLED más nueva. También usará aluminio en lugar de bordes de acero inoxidable, y vendrá en varios colores adicionales. Apple ha considerado llamar al teléfono el "iPhone Xr", dijo una de las personas.

Los teléfonos elevarían el precio de venta promedio del iPhone, aumentando los ingresos y las ganancias, y al mismo tiempo expandiendo la cantidad total de dispositivos activos de Apple para respaldar las ventas de accesorios y servicios digitales. Aun así, ninguno de los teléfonos contará con nuevas funciones innovadoras, y hay cambios más significativos planificados para el próximo año, dijeron las personas.

La expectativa de consenso es que el nuevo iPhone con LCD tendrá un precio de entre US$ 699 y US$ 749, escribió el viernes en una nota a inversionistas Rod Hall, analista de Goldman Sachs. Hall, sin embargo, cree que Apple le dará un precio más cercano a US$ 849 dada la demanda mejor a lo esperado para el actual iPhone X durante este verano.

Una versión de US$ 699 es poco probable y no sería bueno para las ganancias, agregó Hall. El precio del iPhone 8, que sería reemplazado por el nuevo modelo de bajo costo similar al iPhone X en la línea de productos, comienza en US$ 699 o US$ 799 dependiendo del tamaño de la pantalla.

El año pasado, Apple sacó a la venta el iPhone X a principios de noviembre, casi dos meses después de que se dio a conocer. Este año, los nuevos modelos probablemente estarán disponibles para su compra mucho más cerca de su fecha de anuncio. Eso le da a la compañía más tiempo para aprovechar las ventas durante el frenesí de compras del día de acción de gracias y las fiestas de fin de año en EE.UU.

Sin embargo, Apple se ha enfrentado a un restringido suministro del nuevo modelo de bajo costo debido a complicaciones menores en el ajuste de la retroiluminación para la pantalla LCD, según personas familiarizadas con el tema.

Eso podría significar que el dispositivo de menor costo se envíe inicialmente en cantidades limitadas, dijeron. Apple podría planear postergar la disponibilidad de la versión con LCD para medir la demanda del nuevo iPhone más grande y más caro, dijo Hall, de Goldman.

Si bien los iPhones serán la principal atracción del miércoles, el creciente negocio de relojes inteligentes de Apple también recibirá atención. La compañía planea introducir nuevos relojes Apple con pantallas más grandes casi de borde a borde, que muestran al usuario más información. Las actualizaciones marcarán los cambios más significativos para el Apple Watch desde que el producto se lanzó en el 2014.

Cargador inalámbrico AirPower: esta es la base de carga de Apple que puede cargar simultáneamente un iPhone, Apple Watch y AirPod sin enchufarlos. La compañía enfrentó dificultades de desarrollo, pero planea lanzarlo ya este mes, informó Bloomberg News a principios de este año.

Nueva MacBook: la compañía está preparando una nueva computadora portátil de bajo costo con una pantalla Retina de 13 pulgadas para suceder al MacBook Air.

iPad Pros renovados: Apple está planeando dos nuevos iPad Pros para este año con biseles más delgados y Face ID en lugar del botón de inicio y el sensor de huellas dactilares. Estas serán algunas de las actualizaciones más importantes para el iPad en la historia del dispositivo. Vendrán en tamaños de 11 pulgadas y 12,9 pulgadas, y podrían impulsar a Apple en el mercado de tabletas.

Mac mini enfocado a profesionales: por primera vez en más de cuatro años, Apple se está preparando para actualizar su computadora Mac mini, una computadora de escritorio que viene sin pantalla, mouse, ni teclado. Esta vez se enfocará en diseñadores gráficos y otros usuarios profesionales, que han estado solicitando nuevas Macs que satisfagan sus necesidades más exigentes.