Apple estaría cerca de sellar acuerdo para película animada

La incursión de Apple Inc. en Hollywood irá un paso más allá: largometrajes.

Según personas con conocimiento del tema, la firma está cerca de un acuerdo para los derechos de una película animada como parte de su próxima lista de ofertas de videos originales.

Apple está en conversaciones con Cartoon Saloon, un estudio de animación nominado al Oscar con sede en Irlanda, dijeron las fuentes, que solicitaron mantener su identidad en reserva dado que las negociaciones son privadas.

La película aún no se ha hecho y está a más de un año de su lanzamiento, pero Apple ha estado en conversaciones para comprar

los derechos de distribución para Estados Unidos y otros países,

dijeron las personas.

No está claro cómo Apple planea distribuirla película, pero es posible un lanzamiento en cines, necesario para calificar para los Premios de la Academia, dijo una de las personas. Apple y Cartoon Saloon no entregaron comentarios inmediatamente el jueves.

El acuerdo no se ha cerrado y aún podría no llevarse acabo, pero las conversaciones marcan un nuevo nivel de ambición para el plan de Apple de combatir a Netflix Inc., Google y Amazon.com Inc. en el floreciente mercado de videos en línea.

Apple ha firmado varios acuerdos para programas de televisión y documentales originales, incluido uno sobre el cantante Ed Sheeran. Pero la compañía no ha anunciado ninguna película hasta el momento.

El fabricante del iPhone ha sido uno de los mayores vendedores de programas y películas de otras compañías a través de su tienda iTunes, por lo que tiene vínculos existentes con el negocio del entretenimiento, principalmente a través del ejecutivo Eddy Cue.

Su incursión en los videos en línea se ha expandido para financiar contenido original a medida que la compañía con sede en Cupertino, California, intenta duplicar los ingresos por servicios.

La compañía comenzó financiando nuevos programas, como"Carpool Karaoke", para su servicio de streaming Apple Music. El año pasado, Apple contrató a los veteranos de la industria televisiva Jamie Erlicht y Zack Van Amburg para construir un estudio propio.

Los dos ejecutivos obtuvieron un presupuesto de al menos US$ 1,000 millones para gastar en un año, dijeron previamente a Bloomberg personas familiarizadas con los planes.

Apple se enfrenta a la dura competencia de los estudios de Hollywood y los servicios de streaming digital que destinan miles de millones de dólares al año en material nuevo. Pero su gran reserva de efectivo y la popularidad de sus dispositivos han asegurado que la compañía puede conseguir una reunión con cualquier ejecutivo en el negocio del entretenimiento.

El acuerdo para la película de Cartoon Saloon es parte de un esfuerzo de producción de video más ambicioso. Apple no ha detallado cómo se distribuirá el nuevo material, sin embargo lanzó una aplicación de televisión en 2016 que se destaca en iPhones, iPads y la caja de transmisión de Apple TV. La compañía espera lanzar su primera lista de programación original en 2019, informó Bloomberg en octubre.

Su objetivo es un atractivo general, y una película animada encajaría en ese molde. Cartoon Saloon tiene su sede en Kilkenny, Irlanda, y tiene tres animaciones nominadas al Premio de la Academia: "Secret of Kells" ("El secreto del libro de Kells"), "The Breadwinner" ("El

pan de la guerra") y "Song of the Sea" ("La canción del mar"),

una película de 2014 basada en el folclore irlandés. Su trabajo

es ampliamente visto en todo el mundo.

El estudio hace cortometrajes, así como largometrajes y programas de televisión.

La serie preescolar nominada al Emmy, "Puffin Rock", se transmitió a nivel mundial en Netflix en más de 25 idiomas. En el servicio de transmisión de Tencent Holdings Ltd., China tiene cerca de 100 millones de visitas, según su sitio web.

El cofundador de Cartoon Saloon Tomm Moore director de dos de las tres animaciones nominadas por la academia, debiera comenzar la producción a fines de este año en su tercer largometraje, "Wolfwalkers", dijo la compañía en su sitio web.