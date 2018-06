Apple desafía a Netflix con campaña multimillonaria de 'contenido exclusivo'

Apple Inc. no es conocida por el exclusivo contenido de video ofrecido por Netflix Inc., Walt Disney Co. y Amazon.com Inc., pero tal vez se haya quitado los guantes en una nueva pelea.

La asociación del operador de iTunes y App Store con Oprah Winfrey el viernes puede ser la "punta de la lanza" en una batalla inminente de contenido, según Dan Ives de GBH Insights.

Ives ve a Apple aumentar su gasto de contenido hacia los US$ 4,000 millones en el próximo año desde un ritmo actual por debajo de US$ 1,000 millones como parte de un intento de lanzar su propio servicio de streaming de entretenimiento.

Aunque ese monto es aún menos de la mitad de lo que se espera que gaste Netflix, la decisión de contratar a Oprah fue un signo "agresivo" de que Apple está dispuesta a expandir su presupuesto significativamente.

El acuerdo con Oprah de Apple viene de la mano de otros esfuerzos de la compañía tecnológica para hacer y distribuir largometrajes, así como la contratación del año pasado de veteranos de la industria televisiva Jamie Erlicht y Zack Van Amburg para establecer un estudio interno.

El contenido es claramente el rey, si se puede confiar en el valor que le asignan los inversores. Netflix, ampliamente considerado como el líder en streaming, alcanzó un nuevo récord la semana pasada y mantuvo su supremacía de valoración sobre Disney, a pesar del modelo comercial más diversificado y el grupo de propiedad intelectual de este último.

Netflix tenga cuidado. Ives llama al último empujón un "tiro en el arco" que obliga a los competidores a mantener "un ojo abierto" en la empresa más valiosa del mundo.