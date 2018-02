Apple y Amazon muestran que alza tecnológica no se agota

Los inversionistas de Apple y Amazon.com se preparaban para la peor tarde de jueves antes de los resultados financieros de dos de los principales líderes tecnológicos. Pero las ventas navideñas de ambas compañías desafiaron a los escépticos y se produjo un alivio en el mercado.



El principal fondo que cotiza en bolsa que sigue al índice Nasdaq 100 ganó hasta 0.8% en operaciones posteriores al cierre del mercado. Después de cerrar a la baja el jueves, el fondo PowerShares QQQ había estado encaminado a su peor declive semanal desde junio en medio de una creciente volatilidad.



Un indicador de turbulencia en el índice Nasdaq 100 que se deriva de opciones alcanzó su nivel más alto el martes desde la elección del presidente Donald Trump.



Apple registró un aumento mayor al previsto en la métrica más observada para el iPhone, el precio promedio de venta (PPV), una señal de que los consumidores están acudiendo en masa a la gama más alta de su teléfono insignia.



Eso alivió las preocupaciones -como mostraba una caída del 6.4% en las acciones en los últimos 10 días de negociación- en cuanto a que Apple estaba teniendo dificultades para atraer compradores para el iPhone X, la versión del décimo aniversario de un producto que representa más del 60% de sus ingresos.





Amazon dio a los accionistas una causa aún mayor de alegría. Bajo la dirección de su presidente ejecutivo, Jeff Bezos, la compañía registró el mayor crecimiento en las ventas de fin de año en ocho años gracias a la demanda de la computación en nube y de millones de libros, juguetes, ropa y otros artículos que Amazon vende por Internet durante la época navideña.



Los números calmaron la inquietud por el ritmo del gasto en una empresa que inyecta miles de millones de dólares en bodegas para almacenar productos, robots para empacar esos artículos en cajas y servidores que consumen mucha energía produciendo poder computacional no solo para Amazon, sino para un creciente número de clientes comerciales.



Amazon llegó a subir hasta 6.8%en operaciones extendidas el jueves después de cerrar en US$ 1,390 en Nueva York. En una señal de que algunos estaban asustados antes de los resultados, las acciones perdieron un 4.2% en las operaciones habituales del jueves y gran parte del descenso se produjo en horas de la tarde.



Las acciones de Apple también retrocedieron tarde el jueves, cayendo inicialmente a US$ 162.54, luego de que la compañía publicara resultados para el primer trimestre fiscal que no cumplieron las predicciones de los analistas y un pronóstico para las ventas del trimestre actual que también se quedó corto.



Al caer la tarde, la acción cambió de curso para negociarse hasta en US$ 174.27, debido a que los inversores se concentraron en el positivo precio promedio de venta y un compromiso del director de finanzas, Luca Maestri, de utilizar miles de millones de dólares internados a Estados Unidos desde el extranjero para pagar dividendos, recomprar acciones y realizar adquisiciones. El ejecutivo predijo además que las ventas de iPhone crecerían al menos 10% en el actual trimestre.

Los comentarios de Apple sobre los planes para desplegar su efectivo son un "gran factor positivo para las acciones", dijo en un informe Daniel Ives, analista de GBH Insights.



No todos los proveedores colosales de tecnología dieron a los inversores motivos de optimismo el jueves. Las ganancias de Alphabet en el cuarto trimestre no cumplieron las estimaciones de Wall Street debido a que la compañía lidió con mayores costos, tanto para comercializar sus dispositivos como para pagar a sitios web y fabricantes de teléfonos como Apple para que ejecutaran búsquedas y anuncios de Google. La acción de Alphabet llegó a caer 6.9% en las operaciones extendidas antes de limitar las pérdidas.



Pero incluso las cifras menos prometedoras de Alphabet hicieron poco por cambiar una expectativa suprema y fundamental de que la gran tecnología tiene espacio para seguir creciendo y que continuará el alza que ha llevado al Nasdaq a un récord incluso en el mes pasado.



La demanda de iPhone es pujante, si es que no disparada, y el máximo ejecutivo de Apple, Tim Cook, está dirigiendo mucha energía a nuevas áreas, incluida la realidad aumentada y los artilugios se pueden vestir.



Aparte de dominar el comercio electrónico y llevar la ventaja en la computación en nube, Bezos de Amazon se está expandiendo al cuidado de la salud mediante la creación de una nueva compañía con JPMorgan Chase & Co. y Berkshire Hathaway. También está incursionando en la industria de la alimentación con la adquisición el año pasado de la cadena de 460 tiendas de Whole Foods.



Alphabet domina el creciente mercado de la publicidad digital y también está abordando nuevas empresas, como los automóviles autónomos y el hogar conectado.



"Estas compañías cumplieron", dijo Ross Gerber, máximo ejecutivo de Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, firma que tiene acciones de Facebook Inc. y de Apple. "Se trata de empresas que prevemos generarán cientos de miles de millones de dólares en la próxima década".