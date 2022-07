La aplicación, que requiere que todas las personas en la plataforma tomen una foto dentro de una ventana de dos minutos cada día, a menudo falla cuando todos intentan cargar sus fotos espontáneas a la vez. Si no carga su imagen dentro del período de tiempo designado, se le califica para vergüenza pública con la etiqueta “tarde”.

Sin embargo, lejos de disuadir a los usuarios, la aplicación ocupó el primer puesto en Estados Unidos en la App Store de Apple Inc. durante tres días esta semana. Tuvo 1.7 millones de instalaciones durante la semana del 11 de julio, el mayor avance semanal, según la plataforma de análisis digital Sensor Tower.

Es común, particularmente entre las empresas de redes sociales, que cuando la demanda aumenta repentinamente, la infraestructura se vea afectada, según Arun Lakshmanan, profesor asociado de mercadeo en University at Buffalo School of Management. “Cuanto más rápido se impulse una aplicación, más probable es que se vuelva popular y estable”, dijo.

El auge de BeReal hace eco del éxito temprano de Instagram y Twitter, cuando las fallas de la plataforma eran frecuentes por la sobrecarga de usuarios. Esas aplicaciones se adaptaron y sobrevivieron, pero en un momento en que tantas aplicaciones de redes sociales compiten por la atención de las personas, BeReal todavía tiene que demostrar que puede ser más que una moda pasajera.

La aplicación francesa existe desde el 2020, cuando fue fundada por Alexis Barreyat y Romain Salzman. BeReal dijo que recibió US$ 30 millones en fondos de Andreessen Horowitz, Accel Partners y New Wave, con la participación de DST Global y otros. Insider informó que BeReal está recaudando US$ 85 millones en capital fresco, liderado por DST Global, que valuaría a la compañía en US$ 600 millones.

Después de ganar popularidad en Francia, la aplicación comenzó a despegar entre usuarios en edad universitaria en Estados Unidos a principios de este año. Su atractivo, según muchos usuarios, es su oposición intencional a la estética ultracurada de Instagram, que es propiedad de la matriz de Facebook, Meta Platforms Inc.

A pesar de las frustraciones técnicas, la gente sigue regresando para su publicación diaria. Los usuarios de BeReal mantuvieron la aplicación en tasas más altas que las 10 principales aplicaciones sociales, según cifras de data.ai, una plataforma de datos de consumo y mercado. Para el mes de mayo, los usuarios que siguen con la aplicación después de siete días es casi el 50% en BeReal, en comparación con el 37% para otras aplicaciones. Después de 30 días, esos números se nivelan en 35% y 34%.

Aunque muchos usuarios adoran la aplicación, no todos están enamorados. Ben Boehlert, asistente de investigación de 22 años en Cambridge, Massachusetts, dijo que la mitad de las veces cuando recibe la notificación “Time to BeReal” ni se molesta en proceder, y la otra mitad lo intenta y no logra publicar. Muchos días no ve la notificación, porque está en medio de la jornada laboral.

Lakshmanan dijo que cuando las personas hablan con sus amigos sobre la aplicación, se crea un efecto de red que puede ayudar a que la aplicación despegue. Pero la plataforma necesita invertir para volverla “utilizable” y que el comportamiento de las personas se arraigue, dijo el profesor.