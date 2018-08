Antivirus no son herramientas seguras para detectar ataques informáticos

Tras el ataque informático que sufrieron los bancos el último fin de semana a manos de hackers, ¿es seguro contar con un antivirus para salvaguardar información personal o profesional en las computadoras?

Al respecto, Alexander García, director de PwC, explicó que los antivirus – si bien son una herramienta que evita el ingreso de virus informáticos – no son 100% confiables en detectar un ataque informático o que la computadora ha sido “infectada” por un nuevo virus, del que estaría detrás un hacker .

“Cuando se instala un antivirus en una computadora, esta tiene una lista de todos los virus que tiene que evitar. Así, si un virus intenta penetrar en una computadora pero está en la lista del antivirus, entonces lo bloquea”, señaló.

Sin embargo, advirtió que si el virus no está en esa “lista” el antivirus será de poca utilidad. “Imagínate que intenta ingresar a la computadora un virus nuevo, recién creado, ese antivirus no lo va a detectar y por ende, no impedirá su ingreso”, detalló.

“Los antivirus te ayudan con los virus conocidos, pero con los nuevos, desconocidos, complejos o sofisticados no los va a detectar ”, aclaró. Pese a esta situación, el especialista recomendó comprar un antivirus y – lo más importante – actualizarlo.

“Lo recomendable es adquirir un antivirus que esté actualizado, ya que esta programa tiene un inventario de virus. Se debe actualizar cada vez que el fabricante liberé una nueva versión ya que cada vez hay más virus en el ciberespacio”, aconsejó.

Vea a continuación la entrevista completa realizada al especialista, Alexander García, sobre los ciberataques: