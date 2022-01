Ya sea para cerrar un trato con un cliente a quien no puede ver personalmente, coordinar un encargo importante con un trabajador o porque siente que puede estar siendo víctima de extorsión, la grabación de llamadas telefónicas es una herramienta útil que se puede realizar con un dispositivo móvil con sistema operativo Android, un plus que brinda Google y que no todos los celulares inteligentes poseen. ¿Cómo hacerlo?

Por fortuna existen aplicaciones especializadas en grabar conversaciones telefónicas, como el caso de Truecaller, que funciona en todo el mundo y no se limita solo a ciertas regiones como es el caso de la app “Teléfono de Google”.

Truecaller se describe como una aplicación para identificar llamadas desconocidas y grabarlas de manera simultánea, así que hoy nos centraremos en esta última herramienta y leenseñaremos a configurarla para que empiece a registrar sus llamadas; eso sí, recomendamos que antes haya previo acuerdo con la otra persona para no que no tenga inconvenientes.

Cómo grabar una llamada desde su móvil Android

Primero, tiene que descargar la aplicación Truecaller desde la Google Play Store de Android . La puede obtener rápidamente haciendo clic aquí .

desde la de . La puede obtener rápidamente haciendo clic . Abrir y otorgar los permisos necesarios para que pueda operar.

Aparecerá una mini ventana en donde la app preguntará si quiere establecer a Truecaller como su aplicación predeterminada de llamadas y filtro de llamadas, seleccionar la app.

Automáticamente lo invitarán a suscribirse, no será necesario, puede saltar este paso.

Antes de grabar primero dígale a su contacto que lo llame para que pruebe la herramienta o hágalo con un usuario cercano.

Tras recibir la llamada, en el extremo inferior izquierdo aparecerá un nuevo botón con el nombre de “Rec”, tocarlo y aceptar los permisos que pide Truecaller, como el de almacenamiento y de accesibilidad.

Listo, ahora podrá registrar todas sus llamadas en Android, pero, tenga en cuenta que la calidad del sonido de grabación dependerá mucho del equipo que esté utilizando. La app sugiere que tras haber contestado active inmediatamente el altavoz y hable fuerte y claro en el micrófono.

Cómo grabar automáticamente todas las llamadas con Truecaller