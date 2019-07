Amazon planea altavoz de gama alta y avanza con robot doméstico

Amazon.com Inc. está desarrollando una versión de mayor calidad del altavoz Echo y acelerando los avances en su robot doméstico.

La compañía planea lanzar el nuevo Echo el próximo año, según personas familiarizadas con el producto. Los prototipos del parlante cilíndrico son más grandes que el Echo actual, con la finalidad de hacer espacio a componentes adicionales, que incluyen al menos cuatro tweeters, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas por discutir un asunto interno.

El robot, informó anteriormente Bloomberg, tiene ruedas y puede ser controlado por los comandos de voz de Alexa, dijeron las personas.

Ambos dispositivos los está desarrollando Amazon Lab126, una rama de investigación y desarrollo con sede en Sunnyvale, California. La incursión en hardware de la compañía mantiene a los clientes ligados a su ecosistema, con el fin de que compren productos de Amazon.com y utilicen servicios como Prime Video y Prime Music.

El Echo, que salió a la venta en 2015, se apropiará del 63% del mercado estadounidense este año, según EMarketer. No obstante, ha perdido algo de terreno frente a Sonos One, HomePod de Apple Inc. y Home Max de Google, ya que todos afirman ofrecer un audio superior.

Google actualmente tiene el 31% del mercado, mientras el resto mantiene un 12% combinado. El HomePod no se está vendiendo tan bien como Apple esperaba, por lo tanto, la compañía recientemente bajó su precio.

Amazon ha intentado previamente mejorar el sonido del Echo con ajustes y ofreció un subwoofer independiente y un dispositivo que conecta los altavoces a un estéreo.

Además, Amazon planea lanzar una versión de alta fidelidad de su servicio de música, según Music Business Worldwide, que debería encajar mejor con el nuevo Echo. Amazon aún podría decidir no seguir adelante con el nuevo Echo de gama alta.

La compañía con sede en Seattle generalmente despliega una gran cantidad de dispositivos en el otoño, pero a veces difunde lanzamientos de productos puntuales durante todo el año.

Amazon planea iniciar la venta de auriculares controlados por voz para competir con los AirPods de Apple este año, informó Bloomberg en abril. La gama Echo también recibirá actualizaciones menores este otoño, según personas familiarizadas con los planes.

Una portavoz de Amazon declinó hacer comentarios.

Amazon originalmente pretendía revelar este mismo año el robot, conocido internamente como "Vesta", pero el dispositivo no está listo para ser producido en masa, dijeron las personas.

Si bien Amazon podría decidir no lanzar el robot, en los últimos meses ha llevado a ingenieros de otros proyectos a trabajar en él, una señal de que la compañía efectivamente planea vender Vesta en algún momento.

No está claro qué tareas podría realizar el robot de Amazon. Las personas familiarizadas con el proyecto especularon el año pasado que Vesta podría ser una especie de Alexa móvil, un dispositivo que acompaña a los clientes en partes de su casa donde no cuenten con dispositivos Echo.

Las personas familiarizadas con el proyecto describen prototipos que están a la altura de la cintura y se desplazan con la ayuda de una gran variedad de cámaras de visión artificial. En una demostración interna, un ingeniero llamó a la máquina con su voz.

Amazon no ha dicho nada públicamente sobre Vesta, pero hace un año, el director ejecutivo, Jeff Bezos, publicó una foto en Instagram de un altavoz Echo pegado con cinta adhesiva a una aspiradora Roomba. “¡¡¡¿Qué?!!!”, escribió. “Encontré esto en la sala cuando llegué a casa. No tengo idea. #LifeWithFourKids”.