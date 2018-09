Amazon planea abrir hasta 3,000 tiendas sin cajeros para el 2021

Amazon.com Inc. está analizando un plan para abrir 3,000 nuevas tiendas Amazon Go sin cajeros en los próximos años, según personas con conocimiento del tema, expansión agresiva y costosa que pondría en peligro a las cadenas de locales de conveniencia como 7-Eleven Inc., los comercios de sándwiches de servicio rápido como Subway y Panera Bread y pizzerías y camiones de tacos independientes.

El máximo responsable Jeff Bezos considera que eliminar los atascos de la hora del almuerzo en las ciudades de ritmo ajetreado es la mejor manera de que Amazon reinvente la experiencia de comprar en tiendas físicas, donde aún se realiza la mayor parte del gasto.

Pero todavía está experimentando con el mejor formato: una tienda de conveniencia que venda alimentos frescos preparados así como una selección limitada de comestibles similar a las franquicias de 7-Eleven o un lugar donde encontrar un bocadillo rápido para las personas que tienen prisa, similar a la cadena británica Pret a Manger, dijo una de las personas.

Una portavoz de Amazon declinó efectuar declaraciones. La compañía presentó su primera tienda sin cajeros cerca de su sede central de Seattle en el 2016 y desde entonces anunció otros dos lugares en Seattle y uno en Chicago.

Dos de los nuevos comercios ofrecen sólo una limitada selección de ensaladas, sándwiches y snacks, lo que muestra que Amazon está experimentando con el concepto sólo como una opción de comer al pasar. Otras dos tiendas, incluida la Amazon Go original, también tienen un pequeño surtido de comestibles, lo que las asemeja más a una tienda de conveniencia.

Los clientes usan una aplicación para smartphones para ingresar a la tienda. Después de escanear sus teléfonos en un molinete, pueden tomar lo que quieran de una serie de ensaladas, sándwiches, bebidas y snacks… y luego salir sin detenerse en una caja. Sensores y tecnología de visión por computadora detectan lo que se llevan los clientes y facturan automáticamente, eliminando las filas en las cajas.

El desafío del plan de Amazon es el alto costo de abrir cada local. El Amazon Go original del centro de Seattle requirió más de US$ 1 millón sólo en hardware, según una persona con conocimiento del tema. Reducir el espectro a los alimentos preparados para llevar disminuiría el costo inicial de abrir cada tienda, porque harían falta menos cámaras y sensores. Las comidas preparadas también ofrecen mayores márgenes de ganancia que los comestibles, lo que ayudaría a acortar el tiempo que tardan las tiendas en ser rentables.

La noticia de las posibles ambiciones de la compañía respecto de Amazon Go hizo caer las acciones de rivales minoristas y de tiendas de comestibles. Walmart Inc. descendió 0.6%, revirtiendo un alza anterior, mientras que Target Corp. cayó 1.5% y Kroger Co. tuvo una baja de 3.1%.

Amazon se ha convertido en el mayor minorista online del mundo al ofrecer una enorme selección de productos y entregas rápidas y cómodas. En las tiendas físicas, Amazon da prioridad a la comodidad más que a la variedad para tener más actividad. Otras iniciativas físicas de Amazon comprenden unas 20 librerías en todo Estados Unidos y la cadena de alimentos naturales Whole Foods Market, adquirida el año pasado.