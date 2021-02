Amazon.com Inc. comenzó a probar en los Ángeles el primer lote de sus camionetas de reparto eléctricas desarrolladas en conjunto con Rivian Automotive Inc., una medida que se enmarca dentro del compromiso de cumplir los objetivos del acuerdo climático de París 10 años antes.

La empresa de comercio electrónico con sede en Seattle planea expandir el programa a 15 ciudades más este año, dijo la compañía en una publicación de blog.

Amazon, que respalda a Rivian junto con Ford Motor Co., comprará 100,000 camionetas eléctricas personalizadas para Amazon Prime. Los primeros vehículos deberían comenzar a realizar entregas este año.

Rivian recientemente recaudó US$ 2,650 millones en fondos nuevos de un grupo de inversionistas liderado por T. Rowe Price Group Inc., y es una de muchas startups que intentan sacar nuevos vehículos eléctricos al mercado y competir con Tesla Inc., cuyas acciones se dispararon el año pasado.

Rivian planea construir un vehículo deportivo utilitario a batería y un camión en una planta en Normal, Illinois, una antigua fábrica de Mitsubishi Motors Corp.