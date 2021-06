Amazon.com está presentando ofertas para reemplazar a JPMorgan Chase & Co. como emisor de su popular tarjeta de crédito de marca compartida, a medida que surge una nueva ola de competencia para nuevos clientes de tarjetas.

American Express y Synchrony Financial se encuentran entre los que ofertan por trabajar con Amazon, según fuentes allegadas que pidieron no ser identificadas. Los representantes de las financieras se negaron a comentar, mientras que un portavoz de Amazon afirmó no tener un comentario inmediato cuando fue contactado por correo electrónico.

JPMorgan está dispuesto a desprenderse de la cartera de Amazon, según allegados al tema. En los últimos años, los bancos han sumado a sus tarjetas grandes beneficios, lo que hace difícil que los prestamistas obtengan ganancias, especialmente en el mundo de las tarjetas de marca compartida, donde los ingresos a menudo se comparten con el socio comercial.

La actual tarjeta Amazon de JPMorgan viene con un lucrativo conjunto de recompensas, que incluyen ofrecer a los miembros Prime un reembolso del 5% en efectivo en las compras realizadas en su sitio y en su subsidiaria Whole Foods Market. Eso le ha ayudado a convertirse en la cartera de más rápido crecimiento entre los 10 principales programas de tarjetas de marca compartida en Estados Unidos, según un estudio de Packaged Facts del 2019.

“Aunque la enorme cartera de marcas conjuntas sería una gran ventaja para el balance de préstamos, las recompensas asociadas al programa podrían ser prohibitivas, como lo demuestra el hecho de que JPMorgan esté potencialmente dispuesto a retirarse”, dijo Sanjay Sakhrani, analista de Keefe, Bruyette & Woods, en una nota a sus clientes el martes.

JPMorgan podría obtener una prima del 15% en la cartera, que significa más de US$ 15,000 millones en préstamos, dijeron fuentes allegadas. Los titulares de tarjetas gastan más de US$ 50,000 millones al año en la tarjeta, según el estudio Packaged Facts.

Amazon y JPMorgan emitieron por primera vez una tarjeta juntos en el año 2002 y sus ofertas han operado durante mucho tiempo en la red Visa.

No sería la primera vez que Amazon trabaja con otros emisores de tarjetas de crédito. El gigante tecnológico ya ofrece una tarjeta con American Express dirigida a propietarios de pequeñas empresas. La firma también se ha asociado durante mucho tiempo con Synchrony en su tarjeta de marca privada.