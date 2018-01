Amazon amplía prueba de entregas en detrimento de FedEx y UPS

Amazon.com está expandiendo un servicio lanzado para hacer que más productos de alimentación, limpieza y de otro tipo estén disponibles para entrega rápida directamente de los comerciantes, sin sobrecargar los almacenes del gigante del comercio electrónico con inventario adicional, según documentos a los que tuvo acceso Bloomberg.

La prueba lleva el alcance logístico de Amazon más allá de sus propias instalaciones, hasta las instalaciones de sus comerciantes, lo que supone invadir los servicios de sus socios de transportes desde hace mucho tiempo United Parcel Service (UPS) y FedEx. Amazon está tratando de atraer a los vendedores que utilizan el mercado en línea de la compañía con costos de entrega más bajos, software de logística, inspecciones de almacén y recomendaciones.

Bloomberg informó por primera vez sobre la prueba en octubre, que se llamó “Seller Flex”. Amazon supervisará la recogida de paquetes de los almacenes de terceros que venden productos en Amazon.com y la entrega en los hogares de los clientes, trabajo que ahora a menudo realizan UPS y FedEx.



Amazon aún podría utilizar estas firmas para entregas, pero la empresa decidirá cómo se envía un paquete, en lugar de dejarlo en manos del vendedor.

Manejar más entregas le daría a Amazon, con sede en Seattle, una mayor flexibilidad y control sobre la milla final antes de la entrega en el domicilio a los compradores, le permitiría ahorrar dinero mediante descuentos por volumen y le ayudaría a evitar la congestión en sus almacenes, al mantener la mercancía en las instalaciones propias de los vendedores.

Amazon está reclutando más vendedores y ha cambiado el nombre a FBA Onsite, según documentos a los que tuvo acceso Bloomberg, asociando el programa con su popular servicio de logística Fulfillment By Amazon , que se lanzó en 2006.



Amazon le dice a los distribuidores que pueden mantener sus productos en sus propios almacenes y seguir participando en programas como " Subscribe and Save" ("Suscribirse y ahorrar"), un servicio de reabastecimiento de artículos para el hogar que ofrece a los clientes descuentos en artículos comprados con frecuencia, y "Small and Light" ("Pequeño y ligero"), un servicio de envío gratuito de productos que son baratos de transportar debido a su tamaño.



Antes, los comerciantes tenían que enviar productos a las instalaciones de Amazon y pagar tarifas adicionales para participar en estos programas. La compañía declinó hacer comentarios.

Amazon: Opciones de entrega

FBA Onsite es el último intento de Amazon por aumentar el inventario, acortar los plazos de entrega y reducir los costos. La compañía ya ha construido una red de centros en todo el país, donde los paquetes se clasifican por código postal y se transportan en camiones a las oficinas de correos, y luego el Servicio Postal de Estados Unidos maneja la milla final de la entrega.



Lanzó Amazon Flex, que utiliza contratistas independientes que manejan sus propios vehículos para entregar paquetes desde los centros de envío de Amazon, guiados por una aplicación de teléfono inteligente.



Prime Now ofrece a los compradores de muchas ciudades una variedad limitada de productos, como cargadores de teléfonos y agua embotellada, en plazos tan cortos como una hora.

Fulfillment By Amazon permite a los comerciantes enviar inventario a los almacenes de Amazon y pagar a Amazon para que se encargue del almacenamiento, embalaje y entrega.



Aproximadamente la mitad de los artículos vendidos en Amazon proviene de comerciantes independientes que pagan comisiones a la empresa por cada venta.



Muchos de esos comerciantes pagan tarifas adicionales para que Amazon maneje la logística porque hace que sus productos sean elegibles para los envíos gratuitos en dos días a través del programa de membresía de Amazon Prime.



Muchos compradores de Amazon filtran las búsquedas de productos en el sitio para ver solo productos que sean elegibles para Prime, por lo que Fulfillment By Amazon ayuda a estos comerciantes a aumentar sus ventas.

El enfoque centralizado de Fulfillment By Amazon otorga al minorista en línea un mayor control sobre el inventario en su sitio, lo que le permite garantizar una entrega rápida sin tener que depender de socios comerciales para cumplir el compromiso. Pero agrega costos porque los bienes tienen que viajar de los comerciantes a Amazon y de allí a los clientes, en lugar de ir desde los comerciantes a los clientes directamente.

Video: Amazon se aproxima