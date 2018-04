Alumnos de Harvard inician fondo de cobertura de criptomonedas

En la década de los setenta, Bill Gates y Steve Ballmer revolucionaron los sistemas operativos. Treinta años después, Mark Zuckerberg ayudó al inicio de las redes sociales. Entonces, ¿en qué está trabajando la última generación de emprendedores tecnológicos de Harvard? Tratando de aprovechar las criptomonedas, por supuesto. Signo de los tiempos.

Bushra Hamid, hija de 19 años de inmigrantes sirios, se asoció con tres compañeros de escuela para formar Plympton Capital, un fondo de cobertura para invertir en monedas digitales. Hamid dice que esperan lanzarlo dentro de seis a ocho semanas, comenzando con US$1 millón. Plympton, llamado así por una calle en Cambridge, Massachusetts, ya ha recaudado US$ 700,000 de amigos y familiares.

"No necesariamente sabemos mucho, pero confían plenamente en nosotros", dijo Hamid.

Si bien muchos inversores individuales expertos en tecnología han incursionado durante mucho tiempo en las criptomonedas, los fondos generaron interés en los últimos años. Hasta ahora se han abierto alrededor de 226, la mayoría de ellos en el último año, los que administran hasta US$ 5,000 millones en capital, de acuerdo con Autonomous Research LLP.

El bitcoin, el líder de todo el mercado, ha retrocedido de los máximos del año pasado, lo que hizo que los rendimientos de los fondos de criptomonedas perdieran hasta un 48 por ciento en el primer trimestre, según el índice Eurekahedge Crypto-Currency Hedge Fund.

Se espera que muchos fondos no sobrevivan por mucho tiempo y algunos ya han cerrado. A pesar de esos reveses, se han abierto más fondos, algunos dirigidos por personas de entre 20 y 30 años, según Remy Astie, máximo ejecutivo de Citadelle Ltd., que ayuda a establecerlos. El mismo Astie tiene 24 años.

El grupo Plympton confía en el movimiento juvenil. Una reciente encuesta en línea aplicada a cerca de 2,000 adultos y realizada por Harris Poll en nombre de Blockchain Capital mostró que el 4% de los millennials -personas de entre 18 y 34 años- ha tenido bitcoins, el doble de la población en general. Y el 16% de los millennials dijeron que planean comprar bitcoins en los próximos cinco años.

"Algunas personas podrían ver nuestra edad, y considerar que este es un nuevo espacio de crecimiento impulsado en gran medida por los millennials", dijo Junaid Zubair, otro fundador de Plympton. "Eso permite un alto sentido de responsabilidad, pero también pasión e interés. Ahí podríamos tener una ventaja".

El plan de Plympton es implementar análisis técnicos, oportunidades de arbitraje, optimización de cartera y aprendizaje automático para encontrar las inversiones adecuadas, dijo Zubair, negándose a proporcionar más detalles.

El cuarteto comenzó a reunirse para analizar las criptomonedas el año pasado, cuando cada cual invirtió en monedas de forma independiente. Hamid dijo que el otoño (boreal) pasado ella dio inicio el grupo de pregrado de cadena de bloques de Harvard, en el que más de 300 estudiantes han mostrado interés. Hamid no revelará cuánto ganó en criptomonedas, pero un amigo quedó tan impresionado con los retornos que la alentó.

"Él quedó intrigado de manera instantánea", sñaló. "Le dijo: ’inicia algo y voy a invertir’. Caí en cuenta ’¿Por qué no?’".

Para comenzar, Hamid contactó al abogado John Lore, quien dice que ha ayudado a crear más de 30 fondos de cobertura de criptomonedas.

"Los fondos de criptomonedas emergentes consideran que este es un momento oportunista para poner en marcha la infraestructura que se necesita para establecer un fondo", según Lore, quien dijo que recibe aproximadamente entre seis y ocho consultas diarias de aspirantes a administradores de fondos de criptomonedas. "Lo que eso significa es que al menos los administradores de fondos están muy optimistas sobre los aspectos a largo plazo de la criptomoneda en distintas estrategias de inversión". Lore está trabajando con Hamid gratuitamente.

Cuesta mucho administrar un fondo, por lo que la mayoría debe apuntar a entre US$ 25 millones y US$ 50 millones, dijo en un correo electrónico Lex Sokolin, director global de estrategia de tecnología financiera de Autonomous Research.

"Si las criptomonedas son un juego de los millennials o de la generación Z, entonces saber cómo ser insensato de la misma manera que todos los demás es valioso: le permite beneficiarse de la reflexividad en los mercados", dijo. Al mismo tiempo, su inexperiencia puede dañarlos, agregó.

"Si no se basa en la realidad y el cumplimiento, el proyecto será devorado por la competencia cada vez más sofisticada", dijo Sokolin.

Si bien ninguno es especialista en negocios, los cuatro sí tienen alguna experiencia relevante. Zubair hizo una pasantía para un administrador de activos en Chile y un banco en Nueva York. Scott Sussex, otro fundador, es estudiante de matemática aplicada y Omar Sorour es estudiante de último año en neurobiología y economía. A diferencia de Gates y Zuckerberg, los estudiantes de último año sí planean graduarse. Entonces podrán trabajar en Plympton a tiempo completo, dijo Hamid.

Nota Original: Four Harvard Students Jump on the Crypto Hedge-Fund Bandwagon