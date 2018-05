Altavoz inteligente ruso sale a competir con Amazon y Google

Yandex NV, el mayor buscador de Internet en Rusia, comenzará a vender un sistema de altavoces inteligentes que compita con Echo de Amazon.com Inc. y Google Home de Alphabet Inc., que aún no hablan el idioma del país.

El dispositivo, denominado Yandex.Station, costará 9,990 rublos (US$ 160), dijo el director de tecnología Mikhail Parakhin en una entrevista el martes. Equipado con el asistente de voz Alice, Yandex puede responder consultas, reproducir música o encontrar contenido en un televisor inteligente conectado. Yandex tiene previsto comenzar a ofrecer el dispositivo a mediados del 2018.

La venta del dispositivo es un negocio de bajo margen, pero Yandex está apostando por el altavoz inteligente como forma de impulsar el uso de Alice por parte de los consumidores, según Parakhin. La tecnología de asistente de voz es una nueva forma de buscar en Internet y empresas como Apple Inc. y Baidu Inc. están apostando por ella, señaló el ejecutivo.

"Hay una sensación en el sector de que encontraremos cómo monetizarlo en el futuro y hay mucho dinero por ahí", dijo Parakhin. "Por ello todas las empresas de internet se apresuran a colocar sus asistentes de voz en los automóviles, hogares y bolsillos de las personas".

Yandex estima que los rusos comprarán hasta 5 millones de altavoces inteligentes en los próximos tres años. El sistema de la compañía cuenta con sonido estéreo, mientras que sistemas competidores habitualmente usan mono para simplificar la captura de voz y silenciar el ruido de fondo y el eco.

Para abordar el temor a una intrusión en la privacidad, el botón "silenciar" del dispositivo desactiva físicamente los micrófonos y corta el circuito eléctrico, dijo Parakhin.