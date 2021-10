Si te da ansiedad imaginar un mundo sin Facebook, Instagram o Whatsapp, vigila tu dependencia de las nuevas tecnologías. Es posible que seas un adicto.

Este experimento ya ocurrió el pasado 4 de octubre, cuando millones de personas se frustraron al apagarse estos tres servicios durante seis horas. Una frustración que, en sus ejemplos extremos, hay quien se atreve a compararlo con un síndrome de abstinencia como el que se sufre al dejar las drogas, el alcohol o el tabaco.

Puede parecer una comparación exagerada, pero el psicólogo español Marc Masip la defiende a capa y espada. “El móvil es la heroína del siglo XXI”, dijo en un entrevista con la cadena BBC Mundo.

El psicólogo recordó que “cuando no disponemos de la tecnología, como pasa cuando se cae Whastapp o Facebook, a todos nos entra un malestar, un síndrome de abstinencia. La comparación con la heroína me parece buena porque no somos conscientes aún de todo el daño que puede llegar a hacer”.

En ese sentido, sostuvo a BBC que el gran problema es “la dependencia, cómo a la gente le cambia el ánimo a peor cuando se queda sin Facebook o WhatsApp”.

Frente a esta situación, Masisp propone como solución crear “leyes estatales que rijan el buen uso de las nuevas tecnologías”, lo cual al día de hoy no existe. “No hay herramientas para educar a la población más joven, quienes son los que más las usan. Estamos dejando que la tecnología avance libremente y las consecuencias son evidentes”, agregó.

Por ello, se debe empezar por usar la tecnología “cuando nos dé un servicio. Para eso pagamos por ella. Ahora, por ejemplo, tengo que ir a una reunión. Así que uso la tecnología para que me lleve al lugar de la reunión. (...) Pero no la utilices en una comida o cuando estés con otras personas. Tampoco cuando trabajas, pases tiempo con tus amigos, con tu pareja o antes de irte a dormir”, indicó.