ACLU pide a Amazon no equipar al gobierno de EE.UU. con sistema de reconocimiento facial

Foto 2 | Bancos preocupados por competencia de Alibaba y Amazon. Los bancos locales ahora están más preocupados por la competencia de las grandes firmas tecnológicas, como Alibaba, Amazon o Facebok, que por las fintech. “Hace dos o tres años teníamos una moderada preocupación por la competencia con las fintech, pero hoy creo que estamos sumamente preocupados con las big tech”, admitió Mauricio Albán-Salas, Chief Technology Officer del BCP, durante su participación en el Lima Fintech Forum 2018, organizado por la Universidad del Pacífico. Samuel Sánchez, head of Global Products & Digital Sales Latam de BBVA, alertó que compañías como Alibaba o Tencent, que ya tienen negocios financieros en China, son la competencia silenciosa ante la cual la banca tiene que prepararse. Estas big tech tienen escala, empatía y data de sus clientes, indicó. “Si no nos ponemos las pilas, si no ponemos a trabajar toda nuestra creatividad y si no estamos al servicio del cliente para darle solución a sus problemas, corremos el riesgo de desaparecer en 10 o 15 años. Así de crudo es esto. No sé cuántos bancos hay en el mundo, pero seguro vamos a ser menos”, advirtió Sánchez (Foto: Difusión).