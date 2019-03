De acuerdo a la Procuraduría Anticorrupción, los sentenciados vinculados al régimen de los 90 adeudan más de S/ 1,405 millones por concepto de reparación civil al Estado.



De esta lista, el expresidente Alberto Fujimori aún no ha pagado ni un solo sol de los S/ 27 millones que le impuso la Corte Suprema, y parece que no piensa hacerlo por el momento, según informó su abogado, César Nakasaki.



¿Ha conversado con la Procuraduría para ver el tema de la reparación civil de Fujimori?



En la época de los procesos de personas vinculadas al régimen de Alberto Fujimori, una de las acciones políticas que se hizo para que estén en la cárcel el mayor tiempo posible fue inventar reparaciones civiles sin ningún fundamento, con tal que sean millonarias, no se puedan pagar y, por tanto, no puedan acceder a beneficios penitenciarios.



¿No es un poco exagerado?



Defendí a la mayor cantidad de personas de ese régimen y te lo digo con toda autoridad. Quisiera que alguien me diga lo contrario.



El monto que adeuda el expresidente es de S/ 27 millones y hasta la fecha no ha cancelado ni un solo sol. ¿Pagará?



(La cifra) es absolutamente impagable.



La Procuraduría evalúa embargar la pensión que recibe su patrocinado del Congreso y de la Universidad Agraria como forma de pago. ¿Qué le parece?



Reitero. Las reparaciones civiles fueron inventadas para aumentar el tiempo de carcelería de estas personas, por ejemplo, el tema de la CTS (entregada a Vladimiro Montesinos). Los S/15 millones se restituyeron totalmente, yo te invitaría que revises esa sentencia y veas cual es el fundamento de la reparación.



¿Presentará alguna medida legal para impedir esto?



No haré un comentario sobre lo que haga (la Procuraduría), ya un juez determinará en su momento si eso corresponde o no.