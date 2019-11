La seguridad es una de las variables más relevantes que deben considerar los compradores de vehículos. Juan Felipe Salgado, director de negocios de Subaru, explica qué aspectos técnicos deben tomar en cuenta los clientes a la hora de abordar este tema y detalla el valor agregado de Subaru en este campo.

¿Por qué es importante hablar de seguridad cuando se planea comprar un vehículo?

Definitivamente, a la hora de conducir un vehículo existe un riesgo que no necesariamente controlas: el de un accidente. Es aquí donde la seguridad toma relevancia, no solo para los ocupantes de tu vehículo, sino también para los peatones. Por ello, es necesario contar con un vehículo que tenga la tecnología y equipamiento capaces de evitar un accidente o, en caso este se produzca, logre minimizar los daños.

¿Qué características son las que definen la seguridad?

El número de airbags suele ser el equipamiento más relevante y puede hacer la diferencia ante una colisión. En Subaru, por ejemplo, todos los vehículos que comercializamos en el Perú tienen siete airbags. Pero hablar de seguridad implica ir más allá, como por ejemplo si el vehículo posee sistema AVS, control dinámico de estabilidad, sensores de punto ciego, sistema de frenado autónomo, entre otros.

¿Existen estándares internacionales sobre este tema?

Uno de ellos es la certificación Euro NCAP. Este reconocimiento valida el nivel de resistencia de las unidades durante pruebas de colisión. En el caso de Subaru, todos los vehículos de nuestra marca han recibido la certificación más alta en esta evaluación. Además, la revista Consumer Reports ha ubicado a tres de nuestras SUV en la posición 1, 2 y 4 del top 10 de las mejores del mundo. Este es un ranking en el que evalúan seguridad, equipamiento, espacio, precio, entre otros atributos.

Más allá de lo que ofrece el mercado local, ¿qué valor añadido tienen los vehículos de Subaru en seguridad?

Subaru trabaja en la seguridad desde sus inicios. Es parte de nuestro ADN. Para empezar, todos nuestros vehículos cuentan con un Motor Bóxer, el cual permite que tengan un centro de gravedad más bajo, lo que se traduce en una mayor estabilidad y maniobrabilidad a la hora de conducir. Asimismo, el sistema Symmetrical All Wheel Drive hace que los Subaru tengan balance perfecto y facilita que sus conductores mantengan el control en las pistas. Adicionalmente, nuestros modelos cuentan con el control dinámico de estabilidad, el cual ayuda en situaciones en las que puedes perder el control del auto. Finalmente, todos los Subaru tienen 5 estrellas de seguridad de la previamente mencionada Euro NCAP.

¿Su portafolio de alta gama cuenta con detalles adicionales?

Algunos de nuestros modelos cuentan con el sistema EyeSight, el cual mediante cámaras estéreo permite al vehículo frenar de forma autónoma ante una eventual colisión frontal. También poseen la opción de frenado trasero previo a la colisión (el cual hace que el vehículo frene de manera automática en caso identifique un obstáculo).

¿La apuesta de la marca por comercializar vehículos seguros ha tenido un impacto positivo en la fidelización de sus clientes?

Tenemos una tasa de fidelización alta con respecto al mercado. Nuestro usuario vuelve a comprar por segunda vez un Subaru por todos los temas mencionados. Ello se ve reforzado por la constante capacitación a nuestro staff a fin de brindar la mejor experiencia a nuestros clientes, tanto a nivel de venta como postventa. Para llevar a cabo este proceso de entrenamiento, contamos con una escuela comercial inhouse.

Finalmente, ¿en qué consiste la campaña Subaru Days y cómo esta se relaciona con el tema de seguridad?

La campaña Subaru Days, que dura hasta el domingo 17 de noviembre, pone a disposición de los peruanos vehículos de la marca Subaru desde US$ 18,990 y con bonos de descuento de hasta US$ 7.000. Además, en algunas versiones de All New Forester, XV, Legacy y Outback el mantenimiento por los 2 primeros años es gratuito*. Es una gran oportunidad de acceder a vehículos seguros y con las mejores condiciones del mercado.

Impulso para la fidelización

Subaru recientemente lanzó un programa de fidelización Subaru Service Rewards. Este permite a los clientes que siguen su manual de garantía acceder a diversos descuentos en los talleres autorizados de la marca. Este programa, además, les otorga un bono de renovación para su siguiente Subaru.

*Esta promoción es valida solo en talleres autorizados Subaru y únicamente para los primeros 15,000 Km.

