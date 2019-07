Mercado financiero: instrumentos para generar mayor rentabilidad

En los últimos años, en el Perú se ha incrementado la cantidad de personas que cuentan con un excedente de dinero, quizá debido a la venta de algún inmueble o al retiro del ahorro pensionario de la AFP. Contar con este saldo hace que los ciudadanos tengan la necesidad de pensar en cómo y dónde invertir el dinero de manera eficiente.



¿Cómo minimizar el riesgo? ¿Cómo maximizar la rentabilidad? Esas son algunas de las primeras preguntas que todo inversionista y persona natural que desee administrar su patrimonio se debe hacer. En este sentido, Jorge Ramos, magíster y docente de Educación Ejecutiva de la Universidad de Lima y actual gerente general de BBVA Bolsa SAB, explica que cada vez se tienen más en cuenta los riesgos en cada proyecto que se lanza.



“Incluso, esto sucede en aquellas personas que tienen emprendimientos, ya que necesitan conocer bien los instrumentos financieros para captar o manejar su capital”, afirma. Por eso, es necesario que se conozca al detalle las diferentes herramientas financieras que ayudan a generar mayores retornos en el mercado.



Óptimo manejo de recursos

Pensando en el crecimiento económico de estos inversionistas, Educación Ejecutiva de la Universidad de Lima ha desarrollado dos programas especializados, Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales , ambos dirigidos a personas interesadas en conocer las nuevas formas de hacer negocios en el mundo, tanto en el sector real como en el sector financiero, pues la información que se brinda y las herramientas de análisis que se utilizan serán de gran utilidad para los participantes en cualquier tipo de emprendimiento de inversión que realicen.



El experto en finanzas explica que, en Perú, a diferencia de otros mercados, existen ventajas si se decide invertir desde una plataforma local, como por ejemplo la Bolsa de Valores de Lima. Si se invierte directamente –desde una plataforma extranjera–, se tendría que pagar un impuesto del 30 % promedio de las ganancias del capital. Pero si se realiza a través de la Bolsa de Valores de Lima, solo se pagaría el 5 %.



“Este es el tipo de información que compartimos con nuestros alumnos, pero, además, les enseñamos cómo hacer para lograr una rentabilidad mayor en su inversión cuidando los riesgos asociados a ella, el mix perfecto de retorno versus riesgo. El camino correcto es aprender sobre inversiones y después acceder al mercado de capitales”, nos dice Ramos.





Adicionalmente, el mundo ha evolucionado mucho en el sector financiero y ahora existen nuevos instrumentos de inversión que le permiten al inversionista de a pie (no institucional) acceder a rendimientos a los que antes no podía. Por ejemplo, los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRA), que ya cotizan en la Bolsa de Valores de Lima desde 2018 y que otorgan rendimientos entre 6,5 % y 7,5 % en dólares anuales y pagaderos trimestralmente.



Esta es una clara muestra de cómo un instrumento financiero puede conseguir un mejor mix retorno-riesgo, comparado con la misma inversión desde el sector real inmobiliario. “Hay una serie de instrumentos financieros que han ido emergiendo y que se usan actualmente, pero las personas no los conocen y desaprovechan la oportunidad”, agrega Ramos.



A la vanguardia

Teniendo en cuenta que en el mundo hay muchas herramientas, programas y sistemas que ayudan a hacer más rápidas y precisas las evaluaciones de los inversionistas, la Universidad de Lima se ubica un paso adelante con su Laboratorio de Mercado de Capitales, único en Latinoamérica.



En este espacio, los alumnos ponen en práctica el uso de estas nuevas herramientas de análisis avanzadas –como Thomson Reuters Eikon y Bloomberg Professional–, que además cuentan con el acceso a información sobre los mercados financieros locales e internacionales en tiempo real. “No saber usar estas herramientas te coloca en desventaja profesional o de emprendimiento. Al culminar el programa, las personas pasan de manejar un capital propio a manejar una inversión. Están más capacitadas y con más conocimientos de los que hay en el mercado común”, manifiesta el docente de Educación Ejecutiva de la Universidad de Lima .