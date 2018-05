TiendaMIA.com: “Para los peruanos cada vez es más fácil comprar en el exterior”

El e-commerce va escalando posiciones en Perú. Según un estudio del Instituto San Ignacio de Loyola, el 76% de compradores online limeños planea gastar más en 2018 en comparación con el año anterior. En medio de este escenario alentador, es natural que los lugares para compras en línea vayan aumentando y diversificándose. Una de estas plataformas novedosas es TiendaMIA.com , la tienda con el catálogo más grande del mundo y un referente del comercio transfronterizo de Estados Unidos a Latinoamérica.



TiendaMIA.com reúne alrededor de 1.000 millones de productos de los gigantes del e-commerce: Amazon, eBay y Walmart. A Perú llegó hace poco más de un año, pero hace seis meses lanzó su operación de manera oficial. Conversamos con Gonzalo Peralta, country manager para Perú, quien tras evaluar al usuario peruano en TiendaMIA.com, considera que en el país hay un comportamiento de e-commerce en crecimiento. “Perú todavía no llega a niveles de otros países referentes en comercio digital, pero no tenemos nada que envidiar, hay gran proyección”, dice.



¿Cómo surge la idea de crear una plataforma como TiendaMIA.com?

Vimos que existía una necesidad por traer cosas desde EE. UU. a través de algún conocido que viajaba y a quien le pedíamos ese favor. TiendaMIA.com buscó brindar una solución integrada y completa de poder comprar y traer productos sin tener que viajar o encargárselos a alguien más.



¿Existe alguna otra plataforma similar en Latinoamérica?

Similares sí, pero no iguales. Nosotros tenemos el catálogo más grande del mundo en un mismo sitio, puedes comprar en tres tiendas a la vez y te llegará como una sola compra y en un solo paquete; el envío está incluido con un courier privado, los trámites aduaneros también los realizamos nosotros y contamos con métodos de pago y financiación con moneda local. Además, hacemos el seguimiento del paquete en tiempo real. Somos los mejores en precio y tiempo de envío y la persona no tiene que hacer más nada. Traemos la compra desde Estados Unidos, directo a tus manos.



¿En qué momento contemplaron la posibilidad de traer TiendaMIA.com a Perú?

Hicimos un estudio de mercado y percibimos una necesidad de ciertas marcas y categorías que no existen o cuesta conseguir en Perú. Tampoco encontramos soluciones completas que acepten pago en soles, tarjetas de crédito o efectivo y con rápidos tiempos de entrega. Lanzamos una operación pequeña en 2017 y como fue muy buena, en enero de este año nos lanzamos con todo. Hoy hacemos envíos a todo el Perú.



¿Cómo está respondiendo el público?

Los resultados han sido los esperados. El público está respondiendo genial, nos preguntan mucho y eso es bueno porque despierta interés. La primera compra es la prueba vital para el usuario y cuando ven que el pedido llegó bien, en tiempo y en forma, se animan por más y repite enseguida. Hemos notado que los usuarios que repiten la experiencia siguen creciendo y es que para los peruanos cada vez es más fácil comprar en el exterior.



Para celebrar sus seis meses oficiales en Perú, TiendaMIA.com ofrece un descuento de S/ 30 en la primera compra. La promoción es válida hasta el 31 de mayo. Para más información ingresa aquí .



Publirreportaje