¿Cómo es la tienda más grande del mundo que opera en Perú?

El comercio electrónico transfronterizo es una tendencia mundial que en los últimos años se viene instalando en el Perú. Así lo certifica un estudio de la empresa de comercio electrónico PayPal, que determina que el 22% de los compradores 'digitales' peruanos realizó al menos una compra en una tienda del extranjero y la recibió en la puerta de su casa.

​

“Hay muchas formas de comprar fuera de las fronteras”, asegura Gonzalo Peralta, quien afirma que TiendaMIA.com busca simplificar y dar seguridad a un proceso de compra que de otra forma podría ser estresante.



Peralta, que es licenciado en Comunicación y Márketing, es el primer country manager que la empresa con base en Miami, Estados Unidos, dedica exclusivamente a un país latinoamericano. “TiendaMIA.com comenzó vendiendo de EE. UU. a Uruguay y rápidamente logró el 20% del 'market share' del comercio transfronterizo. Esto nos permitió tomar confianza y salir a probar mercados más grandes como Argentina, Chile, Colombia y ahora Perú”, afirma el ejecutivo, junto a Juan Pablo Pereira, COO y cofundador de TiendaMIA.com, con quien asegura, han detectado con sorpresa la necesitad que tienen los peruanos de un servicio como el suyo. “Lo que más busca este mercado son aquellas cosas que no existen en su país o modelos que solo se venden en Norteamérica”, afirman.



TiendaMIA.com se especializa en las compras desde Estados Unidos a Lationamérica y es el único e-commerce americano que está optimizado para comprar desde el Perú. En su catálogo de más de 1,000 millones de productos, se encuentran las 3 principales tiendas americanas: Amazon, eBay y Walmart, bajo sus mismos precios.



“Una de nuestras principales ventajas, más allá de la gran variedad de productos que tenemos, es la posibilidad que le damos a los clientes de conocer el precio final antes de pagar, lo que le permite decidir si le conviene realizar la compra o no. Además, se puede pagar en soles y en cuotas con tarjeta de crédito, lo cual no es posible si se compra desde otros sitios web norteamericanos”, recalca Peralta.



¿Qué es lo que más prefiere comprar el consumidor nacional? Los ejecutivos señalan que además de ropa y accesorios como lentes de sol, zapatillas, relojes y juguetes, también buscan objetos más específicos como insumos de informática, cargadores de celulares, audífonos y parlantes. Otros solicitados son los implementos de ciclismo y natación, cámaras, videojuegos y joysticks.



Compras con destino a todo el país

Esta nueva tienda online realiza envíos a cualquier punto del país. Además, TiendaMIA.COM se ocupa directamente de todo el proceso de compra y de que los productos lleguen a su destinatario, en la comodidad de su hogar, en un plazo de 10 a 15 días hábiles en promedio a través de un servicio de courier privado.



Asimismo, ofrece diversos métodos de pago que van desde el pago en efectivo hasta el uso de PayPal. débito Visa y tarjetas de crédito como Mastercad, Visa y Amex, pudiendo financiar las compras por esta vía hasta en 12 cuotas.



Importaciones al Perú

Haciendo uso del DNI, los peruanos pueden realizar hasta tres importaciones por año y/o gastar hasta US$ 1,000 en compras a través de TiendaMIA.com. Cada importación individual está libre de impuestos hasta los US$ 200. Con RUC se pueden hacer importaciones ilimitadas



