Los efectos del cambio climático son evidentes en el mundo. En este contexto, de acuerdo con Naciones Unidas, uno de los mayores desafíos es que la temperatura global no aumente 2° C en los próximos años. En esta tarea no solo están comprometidos los gobiernos, sino también las empresas.

En la actualidad, son cada vez más las compañías que generan estrategias para volverse más sostenibles con el medio ambiente. Como parte de este esfuerzo, varias se han comprometido a trabajar con energía renovable y limpia. En el Perú, una de las firmas que ha dado pasos importantes en ese sentido es Campo fe, compañía líder en el sector de camposantos privados y servicios funerarios.

Según Constante Castillo, gerente comercial de Campo fe, la empresa ha trazado una estrategia para convertirse en una operación sostenible. Para ello, ha tomado dos rutas importantes. La primera es incrementar su portafolio de productos. A los espacios tradicionales se ha sumado una nueva alternativa más económica y ecoamigable: espacios temporales de 10 años, tras los cuales los restos óseos serán trasladados a espacios más pequeños —a los osarios, por ejemplo— o serán cremados e inhumados en cinerarios, manteniendo la perpetuidad.

El segundo aspecto es la renovación de su flota vehicular, la cual dejará de usar combustible fósil y operará con un sistema eléctrico. Aunque esta renovación será gradual, el paso decisivo ha sido la adquisición de la primera carroza funeraria 100% eléctrica del Perú.

Vehículo cero emisiones

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, en 2018 la concentración de CO2 llegó a 407.8 partes por millón (ppm), 47% más que en la época preindustrial; la de metano a 1,869 ppm, 159% más que en el mismo periodo; y la de óxido nitroso a 331.1 ppm, un 23% más. Entonces, resulta urgente revertir esa concentración de gases de efecto invernadero en el mundo.

Juan Cortez, gerente de operaciones de Campo fe, comenta que esta fue una de las razones para adquirir la carroza eléctrica a la marca Mercedes Benz en la feria internacional de productos y servicios funerarios de España, conocido como Funermostra. “Normalmente los vehículos que llegan al Perú son adaptados, pero este es original eléctrico. No es un vehículo dual. Entonces, es cero emisiones”, destaca el ejecutivo.

Según señala Cortez, una vez que esta unidad pase por una etapa de prueba, la empresa empezará con la renovación gradual de toda su flota, que suma 22 unidades en la actualidad. Adicionalmente, comenta que en el mediano plazo buscarán proveedores externos para renovar la maquinaria que utilizan en las labores propias del camposanto, para que, igualmente, sean eléctricas. Un esfuerzo relevante, no solo por su potencial para motivar a que otras empresas del mercado de camposantos —y otros sectores, en general— desarrollen iniciativas similares, sino por su impacto positivo en el medio ambiente.

