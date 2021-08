Actualmente, pasamos más horas trabajando desde una computadora. ¿El motivo? La pandemia ha acelerado la transformación digital en las empresas, impulsando el cambio. Por ejemplo, según datos recientes de EY Perú, el 73% de empresas está encaminado en el proceso de digitalización y un 55% elevó su inversión con este fin. (1)

Sin embargo, esta digitalización de los procesos ha traído un nuevo reto: la ciberseguridad. De acuerdo con ESET, el 73% de las organizaciones admitió que es probable que se vean afectados por un incidente de ciberseguridad, mientras que la mitad afirmó que ya sufrió alguna brecha de seguridad en el pasado. (2)

Inclusive, según Fortinet, consultora internacional en ciberseguridad, se realizaron más de 2,6 billones de intentos de ciberataques por día en todo el mundo durante el 2020. Durante el primer trimestre del 2021, solo nuestro país sufrió más de 1.000 millones de intentos de ciberataques.

Hoy, en el teletrabajo, el rendimiento depende de la capacidad que tenga la organización de ofrecer un sistema online rápido y seguro. Con el Perímetro de Servicios de Acceso Seguro (SASE, por sus siglas en inglés), Claro ha encontrado una conectividad nativa en la nube que está diseñada para que las empresas brinden accesos seguros y eficientes a sus trabajadores de manera remota.

EL MODELO DE REDES SEGURAS

Los retos del trabajo remoto, el e-commerce y la transformación digital necesitan soluciones a su altura. SASE de Claro Empresas es un ejemplo de respuesta hacia el futuro, uno donde la seguridad en la arquitectura de redes es el pilar en el funcionamiento de las empresas.

Para más información, ingresa a XXXXXXXXXXXX.

PUBLIRREPORTAJE

(1) EY Perú (mayo 2021) “Madurez digital de las empresas en el Perú”

(2) ESET (25 de febrero del 2021) “80% of businesses worldwide are confident their remote employees have the knowledge to mitigate cybersecurity risks”