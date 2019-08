Uno de los activos más importantes que tiene una compañía privada es la información. No obstante, actualmente, muchas empresas todavía guardan documentos en almacenes, pese a que ya no son relevantes para la continuidad de sus operaciones. Por ello, El Destructor de Papeles, una división de la empresa de reciclaje Piero SAC, explica algunos de los riesgos de no desechar correctamente este material.

Según Pepe Bossio, fundador de El Destructor de Papeles, las empresas que almacenan documentos se exponen a que se pierda información estratégica del negocio y vinculada con los planes de la compañía, como libros contables y proyectos especiales, etc. “Se debe ser celoso con la información del negocio. Tu competencia no puede conocer tus secretos”, destaca el ejecutivo.

Para Bossio, además, los documentos pueden ser robados, lo que es grave, ya que muchas veces contienen datos privados de los clientes de la compañía. Frecuentemente, los archivos guardados poseen contenido tan relevante como números de documentos de identidad, cuentas bancarias, información financiera, reportes de planificación estratégica, entre otros.

“No tiene sentido guardar información que, potencialmente, puede hacerle daño a la empresa o a sus clientes. Proteger a estos últimos es lo más importante”, asegura Bossio. Esto, sobre todo, teniendo en cuenta que el Código Tributario solo obliga a las empresas a guardar sus archivos físicos por un plazo de cinco años.

Por otro lado, el riesgo de un siniestro es otra posibilidad, y para nada remota. El papel es uno de los materiales más inflamables que existen y ello hace que, tan solo con una chispa, empiece un incendio. Contra este y otros peligros, el servicio que brinda El Destructor de Papeles es una de las más interesantes y modernas alternativas.

El Destructor de Papeles es una compañía que ayuda a deshacerse de forma segura y controlada de todo tipo de documentación física de una empresa. Cuenta con maquinaria alemana capaz de triturar hasta 10 toneladas por hora.

Eficiencia integral

El Destructor de Papeles brinda el servicio de eliminación de documentos. Al respecto, Bossio destaca que este es un proceso seguro y controlado. Además de poseer máquinas alemanas capaces de triturar hasta diez toneladas por hora, se cuenta siempre con la presencia de los representantes de las compañías (abogados, contadores u otros) y, de ser necesario, de funcionarios públicos o notarios.

El pago que recibe El Destructor de Papeles por sus servicios es, justamente, el papel que le entregan sus clientes, ya que esta división lo recicla y luego lo vende. En otras palabras, gracias a este servicio, no solo se eliminan documentos confidenciales, sino que, además, se ayuda al medio ambiente. “Nuestro material reciclado se usa para hacer papel higiénico y otros productos”, refiere Bossio. Si a ello se suma que las empresas dejarán de pagar o gastar en almacenes, el negocio es más que redondo.

Clientes diversos

El Destructor de Papeles atiende a empresas de todo tipo. Entre sus clientes –que hoy son alrededor de 100– figuran firmas de telecomunicaciones, de manufactura, bancos y de medios, como el Banco de Crédito del Perú, Pacífico Seguros y el Grupo El Comercio.

