Oficinas boutique: una opción que gana terreno

Desarrollar un emprendimiento de alto rendimiento está en la agenda de muchos profesionales limeños. Sin embargo, muchos dejan en stand by o dudan sobre llevar a cabo esta clase de proyectos debido a que no encuentran el espacio ideal para dar rienda suelta a sus ideas innovadoras. Esto ya no es una limitación en la capital, pues en años recientes, se ha generado una importante oferta de inmuebles enfocada en esta necesidad: las oficinas boutique.



De acuerdo con Daniela Rodriguez Larrain, gerente general de Inmobiliaria DOMO, del grupo C&J Constructores; las oficinas boutique son espacios corporativos con metrajes pequeños, que oscilan entre los 40m2 a 115m2. El ser oficinas más compactas que las prime, no les resta comodidad, ya que son ideales para empresas de pocos trabajadores, como startups. “Las áreas comunes de los edificios, como los directorios y salas de conferencias, complementan muy bien a estas oficinas”, resalta Rodriguez.



La ejecutiva añade que otra de las virtudes de esta clase de espacios es que suelen estar ubicados en lugares céntricos. Por ejemplo, Inmobiliaria Domo entregará en mayo el Centro Empresarial Pretoria , un edificio de 56 oficinas boutique ubicado en la avenida Angamos, de Miraflores, muy cerca de lugares clave como la avenida Arequipa, la avenida Santa Cruz y el Óvalo Gutiérrez.



Sala de conferencias del Centro Empresarial Pretoria.

Panorama en Lima

Actualmente, la capital alberga una considerable variedad de proyectos bajo este concepto. Según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), a noviembre del año pasado, en Lima existían 36 proyectos de oficinas boutique (en diferentes etapas, como preventa, construcción y planos). La institución indica que el 64% de esos proyectos estaban situados en los distritos de Miraflores, Surco y Lince.



Para Daniela Rodriguez, de Inmobiliaria DOMO, el importante número de proyectos de este tipo es consecuencia de que por su tamaño —y, por ende, menor precio— son accesibles a un mayor número de personas y empresas. Sin duda, un nicho inmobiliario que seguirá dando que hablar en los siguientes meses y años.



Datos clave

• Otros distritos que albergan oficinas boutique son Barranco, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre y Cercado de Lima.

• De acuerdo a la ASEI, a noviembre del año pasado, en Lima existían 2.999 oficinas boutique en oferta.

• El precio de las oficinas del Centro Empresarial Pretoria oscila entre S/493.480 hasta S/782.460