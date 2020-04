El Sindicato de Pilotos de Avianca Perú (SIPTRA) y el Sindicato de Tripulantes de cabina, Agentes de servicio al pasajero e Instructores de Avianca Perú (SINTAITRA) emiten la siguiente comunicación para hacer de conocimiento público que la empresa aeronáutica Avianca Perú S.A. viene presionando a sus trabajadores para que tomen decisiones sobre su estatus laboral, en detrimento de los acuerdos firmados con los distintos sindicatos, apoyándose y usando la coyuntura de emergencia que estamos viviendo en el país.

Días atrás, el CEO de Avianca, concedió una entrevista a una revista financiera en Colombia1 afirmando que la compañía cuenta con un respaldo financiero importante que le permitirá afrontar la crisis. Sin embargo, en Perú, la situación es diferente ya que el director general Nissim Jabiles, alude una supuesta escasez de dinero, lo que usa como razón para comunicar que no se van a respetar los diferentes acuerdos que se han firmado en los últimos meses y para “solicitar” que los colaboradores “voluntariamente” se acojan a una licencia sin goce de haberes. Todo esto sumado a que, en repetidas oportunidades, ha comentado que de no aceptar esta alternativa, la empresa activaría la figura de la suspensión temporal perfecta y, que cualquier problemática que se genere de estas situaciones obligaría a la empresa a realizar un cese colectivo, lo que denota pues la intención de ejercer presión sobre las decisiones de todos los colaboradores.

Resulta muy importante resaltar, que los sindicatos en todo momento han demostrado total apoyo hacia la empresa, enviando propuestas y alternativas sobre cómo afrontar la presente coyuntura, pero la empresa ha decidido cerrar todo canal de diálogo con los gremios. Los sindicatos que representan a los trabajadores de Avianca Perú son plenamente conscientes de la grave crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 en la aviación alrededor del mundo. No obstante, creemos firmemente que las respuestas iniciales a las dificultades que enfrenta la compañía no pueden y no deben desconocer los derechos constitucionales de los trabajadores, ni mucho menos atentar contra su dignidad.

