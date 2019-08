Es común que una empresa almacene de manera indefinida sus documentos físicos en depósitos o almacenes. Sin embargo, este hábito no solo se reduce a un gasto extra para la compañía, sino también exponer información confidencial (como datos personales, estados financieros, entre otros) de trabajadores o clientes, a robos o pérdidas.

Pepe Bossio, fundador de El Destructor de Papeles, una división de la empresa de reciclaje Piero SAC, explica cómo el servicio que esta entidad brinda ayuda a encontrar una mejor solución frente a estos escenarios.

¿Las empresas peruanas tienen políticas para proteger sus documentos físicos?

Las organizaciones peruanas no protegen su información en estado físico. Esto no solo pasa con los documentos vinculados a las operaciones de las empresas (libros contables, informes, proyectos, etc.), también con los que contienen datos personales de sus clientes. Las compañías que actualmente destruyen sus documentos solo lo hacen para evitar seguir pagando por el almacenamiento, pero no para resguardar los datos.

¿Por qué es pertinente que las empresas eliminen sus documentos físicos?

No tiene sentido guardar información que, potencialmente, puede hacerle daño a una empresa o a sus clientes. Proteger a estos últimos es lo más importante. Los documentos pueden ser robados o su almacenamiento puede producir un incendio. Además, debemos tener en cuenta que el Código Tributario solo obliga a las empresas a guardar sus archivos físicos vinculados a temas tributarios por un plazo de cinco años.

Al respecto, ¿qué solución brinda El Destructor de Papeles?

Nosotros destruimos documentos de forma segura y controlada. El pago que recibimos a cambio es el papel, ya que lo reciclamos y luego lo vendemos. En caso el volumen de papel que nos entrega el cliente es importante, podemos llegar a pagarle por ese material. No obstante, si es un volumen pequeño, es probable que él nos tenga que pagar por la eliminación de los documentos.

¿Qué pasa con el papel destruido?

El papel que reciclamos es vendido a empresas que elaboran papel sanitario (como papel toalla o papel higiénico), envases para huevos y otros productos.

¿Qué otras facilidades dan para la satisfacción del cliente?

Si necesitan que un notario esté durante el procedimiento de destrucción de papeles, nosotros podemos conseguirlo por un pago adicional. Cuando se trata de documentación que no es tan relevante, los clientes suelen pedirnos hacer un video de la destrucción de sus documentos.

¿Cómo funciona el proceso de destrucción de documentos?

Utilizamos dos tipos de máquinas con tecnología alemana. Una de ellas nos permite cortar hasta 10.000 kilos por hora. La segunda realiza cortes mucho más pequeños, procesando hasta 800 kilos por hora. Esta última es muy solicitada por las embajadas.

¿A qué tipo de empresas se dirigen?

El Destructor de Papeles atienda a compañías de todo tipo. Por ejemplo, empresas financieras, como cajas, bancos y aseguradoras. También brindamos el servicio a compañías de consumo masivo, telecomunicaciones, editoriales y laboratorios. Además, como parte de nuestra responsabilidad social, tenemos una alianza con la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem), por la cual le destruimos sus documentos de manera gratuita o, de ser el caso, les otorgamos un pago de acuerdo con el volumen de papel triturado.

Conoce más de El Destructor de Papeles ingresando aquí.

PUBLIRREPORTAJE