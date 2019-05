Miles de peruanos apuntan a ganar S/1,500 millones

El salario mensual de Martín Vizcarra es de S/15,500 es decir que al año recibe S/186,000 de honorarios. Pero quien gane el próximo sorteo del Mega Millones de Estados Unidos este viernes se metería al bolsillo una gran suma de dinero que para entenderla, habría que calcularla como el total de lo que ganaría Vizcarra si fuera presidente durante más de 8,000 años.



Es por esto que son miles los peruanos que están comprando masivamente boletos en el sitio web theLotter.com , un portal en internet donde personas de todo el país están pagando por la posibilidad, así sea pequeña, de ganarse el mayor premio de lotería del mundo por 450 millones de dólares (S/1,500 millones). Sin salir del país, y haciendo uso de éste popular servicio de mensajería, desde Tumbes hasta Tacna están soñando con obtener una riqueza mayor a la de Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro.



Y es que theLotter afirma ser el único operador en el mundo con aprobación de la lotería de Oregon para vender billetes legítimos en el exterior. Con más de 17 años en el mercado, se ha ganado la confianza del público peruano luego de que varios latinoamericanos recaudaran premios millonarios, entre ellos, una jubilada panameña que cobró 30 millones de dólares sin haber pisado nunca Estados Unidos. Es así como theLotter.com es por estos días uno de los sitios web más visitados del país, pues el acumulado de US$450 millones hace que miles busquen la posibilidad de obtener un premio cuya magnitud es tal, que alcanzaría para realizar sueños tan absurdos como comprar 20 islas privadas en el Caribe o 1,000 autos deportivos de lujo.



¿Es este servicio legal?

Las reglas oficiales de las loterías norteamericanas explícitamente enuncian que "el comprador NO tiene que ser un ciudadano americano o residente para jugar la lotería" por lo que el servicio de theLotter se enmarca en lo legal, almacenando además los boletos de papel en Oregon, es decir que el tíquet original nunca abandona el país, cumpliendo con la ley que prohíbe exportar billetes de lotería en Estados Unidos.



Cuando un usuario resulta ganador, theLotter corre con todos los gastos para que la persona viaje a Oregon a recibir el boleto y además le asigna un abogado que lo acompaña a las oficinas de la lotería a cobrar el premio. La garantía que tiene el comprador, es una copia escaneada del tíquet, y que ve en su cuenta del sitio web, unas horas después de haber realizado la transacción.



En cuanto a las leyes locales, theLotter aclara que no realiza los sorteos ni paga los premios de su bolsillo, por lo que no está clasificado dentro de la categoría de juegos de azar, prestando únicamente el servicio de courier, al adquirir el boleto a nombre del usuario y encargarse de los trámites cuando hay un ganador.



"Podemos asegurar que tenemos un record intachable habiendo entregado decenas de boletos ganadores, y asistiendo a los afortunados usuarios en la cobranza del premio," afirma Eduardo Guillén, representante de theLotter.com para el mercado hispano, y agrega "son tantos los boletos vendidos en el Perú que no sería extraño si alguien en el país se lleva un acumulado éste fin de semana", concluye.



¿Cómo funciona el sitio?

Cuando alguien compra a través del portal de theLotter.com , un representante de la empresa adquiere a su nombre el tíquet de lotería en un expendio legítimo y lo almacena en un lugar 100% seguro para entregarlo al usuario en caso de ser ganador. El boleto oficial es comprado según los números elegidos por el usuario, quien recibe a cambio una copia digital del mismo, la cual le sirve de garantía en caso de salir afortunado.





. .

¿Se requiere visa americana?

En caso de que el ganador no obtenga la visa para viajar theLotter.com reclama el premio y lo transfiere a la cuenta bancaria del usuario donde quiera que se encuentre. Sin embargo, hasta ahora las embajadas americanas nunca han negado la visa a las personas que han ganado a través de theLotter, pues son conscientes de la importancia de otorgar la visa a los ganadores extranjeros de la lotería.



Portafolio de ganadores

La garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores , que incluye personas de todas partes del mundo, entre ellos Panamá, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Canadá, Rusia, Australia y España entre otros.



. .

Además el servicio de mensajería de theLotter ha sido mencionado en reconocidos medios en Estados Unidos incluidos NBC , CNN y el canal de noticias Fox, quienes han reportado masivamente la noticia de ganadores extranjeros que han cobrado grandes premios en sin haber pisado nunca suelo norteamericano.







Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.



Próximo Gran Sorteo

El próximo premio del Mega Millones por $450 millones de dólares se sorteará el próximo viernes en la noche. Todos los resultados serán publicados en el sitio web de theLotter.com.