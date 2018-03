Mack Anthem: la estrella americana llegó al Perú

Las carreteras del Perú se encuentran entre las rutas más complicadas y sinuosas de Latinoamérica según reportes internacionales. Y es que cruzar caminos a través de cordilleras y a miles de kilómetros sobre el nivel del mar, no es una tarea fácil y que cualquier camión pueda realizar.



Por eso, Volvo Group Perú, uno de los principales fabricantes mundiales de camiones, buses, equipos de construcción, motores marinos e industriales y grupos electrógenos, decidió brindarle a los conductores y empresas de transporte un camión adecuado para dominar estas carreteras.



Este año, llego al país la nueva edición de Mack Anthem en su versión Euro 4 y Euro 5, un vehículo que combina eficiencia y confort con la garantía de venir completamente ensamblado desde Estados Unidos. Además, cuenta con el completo respaldo de la red post venta más completa del Perú .



Los neumáticos del Mack Anthem están diseñados para operar dentro y fuera de la carretera. Los neumáticos del Mack Anthem están diseñados para operar dentro y fuera de la carretera.

El gigante de la productividad

​

Mack Trucks, la marca americana dedicada por más de un siglo al diseño de estos vehículos, creó un camión capaz de lograr eficiencia en los costos de operación, aumentar la productividad, ser confiable y, además, lucir increíblemente bien. Este puede transportar hasta 500 kilogramos de carga útil adicional frente a otros modelos dentro de su categoría ya que su sistema de emisión de gases no requiere de úrea, por lo que no carga ese peso para almacenarla.



Además, reduce el consumo de combustible, hasta un 3%, gracias al diseño aerodinámico de su cabina; mientras que su iluminación exterior LED le permite ahorrar energía. “Esta característica hace

del Mack Anthem una de las mejores opciones en su categoría combinando la fortaleza propia de Mack, así como un sistema de emisión de gases que genera un ahorro importante en la gestión de la flota ya que no se invierte en aditivos adicionales como la úrea y permite transportar mayor carga en cada recorrido.”, acotó Jorge Masías, gerente comercial de la compañía.



Por otro lado, el motor que ofrece el Mack Anthem es ideal para todas las carreteras del Perú, no solo por su fuerza (465 HP), sino que también mantiene una amplia zona de torque que le permite trabajar en múltiples caminos. Además, la cabina de este camión se asegura de darle el mayor confort al conductor. Su timón inteligente, un panel de instrumentos intuitivo y la opción de doble litera son algunos de los elementos que ofrece la amplia cabina de 70 pulgadas, capaz de albergar a una persona completamente parada.



El panel de instrumentos cuenta con controles inspirados en el automovilismo.

Respalda Volvo Group Perú

​

Actualmente, todos los camiones del Perú transitan bajo la norma

Euro 3, pero a partir de abril todos ellos deberán cumplir con la norma Euro 4, que vuelve obligatorio el uso de combustible menos contaminante. El Mack Anthem Euro 4 cuenta con un sistema de Recirculación de Gases de Escape que reduce las emisiones y que a diferencia de otros sistemas no emplea catalizador por lo que no necesita abastecimiento de urea.



“Estamos orgullosos de decir que nuestros camiones Mack tienen el respaldo más completo en Perú, ya que tienen acceso a toda la red de concesionarios postventa a nivel nacional de Volvo Group Perú”, precisó Marcus Hörberg, director gerente general de Volvo Group Perú.



Si la nueva estrella de Mack te cautivó y deseas más información ingresa a: www.mackanthem.com.pe