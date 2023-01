La fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar llegó a su fin y ya ha arrancado la fase eliminatoria que nos llevará hasta la gran final, que se disputará el día 18 de diciembre en el Estadio de Lusail. En los primeros compases de la competición, ya pudimos ver las primeras selecciones que se despidieron del torneo y, como suele suceder en cada edición, hay grandes sorpresas que son de especial mención como el adiós inesperado de Alemania.

Y es que la selección germana partía como una de las grandes candidatas al título antes de viajar al país asiático. Pese a llevar una plantilla de ensueño con nombres de la talla de Kai Havertz o Jamal Musiala, Hans-Dieter Flick no consiguió la regularidad que tanto logra dar en este tipo de campeonatos. Una primera derrota con Japón, sumado a un empate contra España, provocaron que quedaran terceros en el Grupo E, por detrás de la selección española y Japón, y que volviesen a Europa antes de lo previsto.

Quien hizo los deberes y de manera solvente fue la selección brasileña, que a pesar de tener un grupo complicado con Serbia, Suiza y Camerún demostraron porqué son uno de los conjuntos que está más en forma. Y es que la Pentacampeona hace veinte años que no consigue la tan deseada Copa y, según las apuestas Mundial 2022, es la gran favorita para salir vencedora dos décadas después de su último gran título. Que Neymar y compañía se cuelgan la sexta estrella presenta una cuota de 3.25 (Fecha: 02.12.2022).

Más resultados que nos deja Qatar

Grandes como Argentina, Países Bajos, Inglaterra, Portugal o Francia cumplieron lo previsto llegando a la última jornada como primeras de sus respectivos grupos. Otro de los resultados poco esperados se encuentra en el Grupo F, en el que la tercera clasificada del Mundial de Rusia 2018, Bélgica, no consiguió obtener las dos primeras plazas del grupo. Croacia les pasó por delante, pero el nombre a destacar es el de Marruecos, que se posicionó en lo más alto de la tabla sin conocer la derrota en ninguno de los tres encuentros.

Aunque no tenía tanto favoritismo como belgas y alemanes, Dinamarca se puede considerar como otro de los duros golpes que nos deja la Copa del Mundo hasta la fecha. Tenían un grupo asequible a priori para clasificarse con la todopoderosa Francia y los modestos Túnez y Australia; pero la semifinalista de la pasada Eurocopa no consiguió más que un punto y un gol anotado en toda la fase de grupos. El entrenador Kasper Hjulmand no pudo sacar partido a una generación que estaba en un momento pletórico firmando una fase de clasificación impoluta.

Despedidas sonadas e históricas

Uruguay es seguramente la gran decepción sudamericana en cuanto a los resultados cosechados en la competición. Los de Diego Alonso abandonaron Qatar pese a vencer a Ghana en la última jornada de manera convincente, aunque les faltó un tanto después de la victoria in extremis de Corea del Sur ante Portugal. La primera plaza era misión prácticamente imposible, reservada para los lusos, pero debían ser mejores que ghaneses y coreanos y no lo demostraron. Golpe histórico, pues desde 2002 que los charrúas no caían en la fase de grupos.

Y del grupo considerado como el más difícil, el G, donde Brasil consiguió el pleno de victorias, se despidieron Camerún y Serbia, dos habituales a quienes se les resisten los octavos de final; y es que solo los africanos alcanzaron los cuartos en Italia 1990. La gran beneficiada de esta combinación de resultados de última hora fue Suiza, siempre a tener en consideración, que lleva tres ediciones consecutivas siendo una de las dieciséis mejores selecciones del mundo.