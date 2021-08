No hay duda de que para amasar grandes sumas de dinero se requiere de arduo trabajo y un poco de suerte. Así lo demuestran las biografías de los más ricos del mundo.

Pero lo cierto es que un peruano podría estar contando una historia diferente esta semana si acierta a los 6 números de la mayor lotería del planeta, pues se trata de la posibilidad de ganar un pozo de US$ 290 millones en una sola noche.

Es por ello que desde Tumbes hasta Tacna miles están comprando boletos en un sitio llamado theLotter.com, un portal de mensajería certificada que ofrece la oportunidad de adquirir billetes legítimos del Powerball de Estados Unidos que sortea un equivalente a S/ 1,180 millones, una cifra que pondría a cualquiera en el escalafón de los multimillonarios del Perú.

¿Cómo es posible ganar?

Cuando un usuario compra a través de theLotter.com, la empresa adquiere el billete legítimo en Estados Unidos y lo entrega al cliente en caso de ganar. Si alguien acierta a los números, el portal corre con todos los gastos para que el afortunado viaje a cobrar el dinero acompañado por un abogado también pagado por theLotter y quien asesora al ganador en todos los trámites respectivos. Es así como varias personas de Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colombia, México y Ecuador han reclamado premios entre US$ 50 mil y US$ 30 millones.

Pago de Impuestos

Hay que tener presente que ganar el mayor premio de lotería del mundo implica el pago de impuestos en Estados Unidos, pero el acumulado es tan grande, que aún después de las deducciones de ley la suma a recibir es inmensa. Quien gane el Powerball que está en juego a través de theLotter obtendría un aproximado de S/650 millones (US$ 160 millones) para gastarlos como quiera y es por esto que este portal es uno de los más visitados en el Perú por estos días, pues con la cantidad neta de dinero disponible el afortunado y su familia tendrán su situación económica resuelta por varias generaciones.

¿Se puede confiar en ese sitio web?

Regulado en la Unión Europea, theLotter fue reconocido por medios de la talla de CNN y FOX, como el único sitio web que ha entregado premios millonarios a extranjeros. Así mismo el portal cuenta con una póliza de devolución del dinero si el usuario no está satisfecho con el servicio.

Operando desde 2002, theLotter.com completa 19 años ofreciendo mensajería certificada para compra de boletos de lotería en más de 150 países, vendiendo más de 50 loterías, incluidas La Tinka y Kábala, que son adquiridas en su mayoría por peruanos que residen en el exterior. Aunque la mayoría se inclina por comprar el Powerball.

Así es cómo participan en la mayor lotería del mundo desde el Perú

¿Es legal ganar premios en Estados Unidos sin ser residente?

No existe ninguna ley que prohíba que un extranjero cobre los premios de las loterías norteamericanas. Así como un turista puede comprar un boleto en cualquier quiosco en Estados Unidos y reclamar un acumulado, de la misma manera cualquier persona que haya comprado su tíquet a través de theLotter.com puede acercarse a cobrar un premio si resulta ganador.

De esta forma varios extranjeros han reclamado sumas millonarias usando el servicio de este portal. Entre ellos está una jubilada panameña que cobró US$ 30 millones de la lotería de La Florida, un iraquí que se llevó US$ 6 millones y un salvadoreño a quien le faltó un solo número para ganar US$ 1,500 millones del Powerball, cobrando finalmente un premio secundario de US$ 1 millón.

Todos ellos compraron a través de theLotter, ninguno se encontraba en Estados Unidos al momento de usar el servicio, y todos se convirtieron en millonarios luego de viajar a cobrar el premio.

Así se puede participar

¿Qué ocurre si el ganador no puede viajar?

Si debido a la situación actual el ganador no puede viajar de inmediato, las loterías americanas esperan hasta un año para que el usuario cobre el pozo. Además, el cliente puede transferir el boleto a un familiar que sí pueda volar a los Estados Unidos.

¿Cuánto vale participar por los US$ 290 millones?

theLotter.com ofrece un mínimo de 3 boletos por un precio total de US$ 15 (US$ 5 por billete) y en ese valor ya está incluida la comisión que el portal cobra por su servicio de mensajería. Cuando alguien obtiene un acumulado, la empresa no deduce ninguna comisión sobre el premio ganado.

Formas de Pago

theLotter ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA y Mastercard.

Próximos sorteos El próximo premio del Powerball por US$ 290 millones se sorteará este sábado en la noche y cualquiera puede adquirir sus billetes legítimos theLotter.com sin salir de casa. La venta estará abierta en el sitio web hasta una hora antes del sorteo para así garantizar la compra de los boletos oficiales.

Términos: theLotter.com es operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por la Malta Gaming Authority (Licencia: MGA/B2C/402/2017 emitida el 01/08/2018). Servicio para mayores de edad únicamente. Los juegos de azar pueden ser perjudiciales si no se controla. Por favor, juegue con responsabilidad. Para obtener más información, visite la Fundación de Juego Responsable de Malta: https://www.rgf.org.mt/