Los tiempos de incertidumbre también llegan con soluciones. Si bien las monedas de países como Perú, Colombia, Argentina, Chile, Brasil y México se han devaluado frente al dólar, esto para las empresas puede significar una oportunidad de mirar el mercado internacional y tratar de colocar sus productos en otros países con economías más sólidas y con monedas que protejan su capital.

Para superar estos nuevos retos, los empresarios ―y el público en general― están encontrando en los bancos internacionales a los aliados que necesitaban. Conversamos sobre este contexto complicado, pero no exento de oportunidades, con Juan Francisco Ramírez, Chairman de NodusBank, un banco internacional con cada vez más presencia en Latinoamérica.

¿Por qué los empresarios están buscando tener cuentas en dólares?

Todas las empresas, y las personas naturales, buscan proteger sus activos de la inestabilidad de nuestros países, ya sea política o económica y al final del día el dólar hasta la fecha ha brindado esa seguridad y mantenido el poder adquisitivo a través de los años. Cuando miras hacia atrás y ves lo que ha ocurrido en el tiempo, te das cuenta de que es mejor estar preparado para poder enfrentar un futuro que puede lucir incierto, pero al que debemos buscar las oportunidades que nos traen todas estas crisis. Entre estas oportunidades se encuentra la de explorar nuevos territorios como mercado y es donde los empresarios, las corporaciones, deben tener dólares para poder realizar sus operaciones.

Además de usar el dólar como protección, ¿qué nuevas oportunidades ofrece esta divisa para las empresas peruanas?

La globalización ha hecho que cualquiera con un negocio pueda traspasar nuevas fronteras y mercados. Y para cubrir y atacar estos mercados, van a necesitar la moneda con la que se negocia: el dólar. El peruano que tiene un negocio y lo puede llevar a otros países, por ejemplo, necesita dólares para poder pagar a sus proveedores o inclusive recibir los pagos. Quiero hacer hincapié en que no es solo Perú quien se ha visto envuelto en esta crisis, es el mundo entero quien ha tenido que atravesar por situaciones difíciles y las consecuencias las estamos viviendo actualmente.

¿Cómo puede protegerse una empresa al contar con un banco internacional?

La banca internacional se ha convertido en un posible as bajo la manga de las empresas. Es una forma de tener cuentas en divisas y no dejar de cumplir con sus compromisos, manteniendo sus operaciones andando. Todos saben que ahora hay una fuga de capitales importante, puede ser temporal, pero como empresario debes prepararte y tratar de minimizar el impacto tanto para tu empresa como a nivel personal. He hablado con muchos empresarios que prefieren mantenerse en dólares y piensan regresar sus capitales en lo que tengan un panorama mucho más claro.

¿Cómo han crecido los bancos internacionales en Latinoamérica?

Para nosotros en NodusBank, nuestro principal mercado es Latinoamérica, donde nos hemos posicionado como una opción segura ya que respondemos rápido a nuestros clientes; además les ofrecemos la oportunidad de trabajar con un banco Internacional con las ventajes que esto representa, y poder contar con un banco que opera bajo la supervisión del Federal Reserve (FED), lo que proporciona un sitial de lujo ante el resto de la Banca Internacional.

Son un banco americano, pero no son un banco “FinTech”.

Somos un banco que opera a través de una cuenta en el FED, como lo dije anteriormente, y aunque cada día estamos tratando de ofrecer lo último en tecnología, no somos una FinTech

Cómo ve el panorama en el futuro cercano?

En toda crisis surgen muchas oportunidades. En la región, donde mucha gente se ha visto urgida a vender y liquidar todo lo que ha obtenido en su vida, se han generado vacíos que otros van a ocupar y les van a sacar provecho. Yo diría que no es una época para entrar en pánico es una época para prepararse para lo que viene y tomar decisiones con mucho cuidado y sin dejar llevarnos por rumores, es tiempo de vivir cada día preparándonos para lo peor, pero aprovechando las oportunidades que se presentan.

