La importancia de conocer las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

En un mundo cada vez más globalizado, guiarse bajo los parámetros de gestión financiera internacional es uno de los retos que las empresas exitosas asumen. Para hacerlo más sencillo y transparente, desde el año 2000 la International Accounting Standards Board (IASB) ha creado un lenguaje contable conocido como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



“Las NIIF son un conjunto de normas que la mayoría de países utilizan para hacer comprensibles sus finanzas, sin importar de qué país sea”, explica el profesor Julio Hernández, docente del Programa Especializado en Normas Internacionales de Información Financiera de la Universidad de Piura . Así, convencer a un inversionista extranjero de apostar por una empresa que opera exclusivamente en Perú, se hace más sencillo si se realiza a través de las NIIF. Con este lenguaje, por ejemplo, se logra un incremento de la fiabilidad para la inversión, agrega Hernández.



Normas oficiales



En Perú, las empresas que están obligadas a aplicar las NIIF, desde el ejercicio 2011, son todas aquellas sujetas al ámbito de competencia y supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.



“Estas empresas preparan informes de NIIF y además las auditan”, señala Hernández. “Mientras que las que no cotizan no están obligadas a presentar información a la SMV, y por ende no tienen necesidad de aplicar las NIIF”, sostuvo. No obstante, precisa que “son cada vez más las entidades que han decidido implementarlas en sus áreas contables porque facilitan la interpretación y la comparación de la información financiera”.



Si bien los profesionales que deben tener conocimientos sobre las NIIF, en primera instancia, son los contadores, hay una cadena de profesionales que necesitarán saber leer estos estados financieros internacionales como los analistas financieros, analistas de banca, gerentes financieros, entre otros. No obstante, Hernández apunta a que en la actualidad existe un déficit de profesionales con conocimientos de la normativa internacional.



“Los profesionales de finanzas tenemos la obligación de estar capacitados en las nuevas necesidades del mercado. Conocer de normativas internacionales no solo aportará a nuestra empresa, sino que también nos abrirá las puertas a nuevos retos profesionales”, dice Hernández.



La Universidad de Piura dicta desde el 2011 el Programa Especializado en Normas Internacionales de Información Financiera, con el respaldo académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. La plana docente está compuesta por profesionales de ambas universidades y los participantes tienen la posibilidad de obtener doble certificación.



