La importancia de articular de las propuestas de valores con los procesos de negocio

Suele suceder que quienes dirigen empresas no son tan buenos ejecutando procesos como diseñando y planificando estrategias. En pasar del papel a la práctica puede existir una brecha que hace que al final la empresa no crezca lo suficiente, no gane dinero o tenga varios problemas organizativos. Este tema será la base del curso La Estrategia y la Gestión de los Procesos, que organiza la Universidad de Piura (campus Lima) y que será dictado por el ingeniero y consultor internacional PhD Jorge Román Gárate, director de Business Excellence Chile.



Román dice que es importante entender que los procesos deben estar conectados a la estrategia de la organización, y que existen metodologías formales (Balanced Scorecard y el Business Process Management (BPM), por ejemplo) para mejorar este tema. “Si soy un banco y tengo cientos de procesos, seguro hay cuatro o cinco en los que no puedo fallar porque son claves para la empresa, y eso procesos claves los direcciona la Propuesta de Valor de la organización. Estos son los que deben estar articulados a la estrategia (modelo de negocio) y generar valor sistemáticamente en los grupos de interés, y el más importante de ellos es el cliente final”, dice.



Nuevos planes, y mejores estrategias



En mercados abiertos y competitivos, los procesos de negocio son aquellos en los que no se debe fallar y que marcan una diferencia, los que hacen que las empresas ganen clientes frente a otros, que se diferencien por su cumplimiento de la propuesta de valor y que sean sustentables en el tiempo. Pero en el Perú y en Latinoamérica en general —explica el profesor de la Universidad de Piura— las empresas y organizaciones son más desordenadas y como el mercado es benevolente con ellas, piensan que les va bien y no en que les podría ir mejor. Hay empresas con excelencia operacional, que cumplen anualmente con sus objetivos, pero no en la sostenibilidad a largo plazo. “Debe entenderse que este es un proceso de mejora continua y que se debe trabajar para generar cultura de excelencia”, dice Román.



Por causa de diversos contextos económicos o políticos no se puede cambiar la estrategia de inmediato, pero sí ajustar los procesos de negocio, y debe haber gente capacitada para eso. “La estrategia siempre va a ser una hipótesis, algo que quiero cumplir. El desafío es acercarse lo más posible para tener mejores resultados, mejor clima laboral y ser bien visto y evaluados por los clientes", analiza Jorge Román.



