En un mundo con economías cada vez más volátiles, quienes desean hacer crecer su dinero buscan menos riesgos y una moneda más fuerte. Históricamente, los bienes raíces han sido las inversiones más seguras y rentables. Y hoy, con el fortalecimiento del dólar en la región, invertir en el sector inmobiliario de Estados Unidos es una opción muy atractiva.

El estado de Florida, por ejemplo, se mantiene en la preferencia de los inversionistas, en particular el sur con ciudades como Miami y Orlando. Esto es por su gran ventaja para quienes deciden vivir allí: no tiene impuesto estatal sobre la renta de sus residentes y el precio de su metro cuadrado es más atractivo que el de grandes ciudades como California o Nueva York. Además, tiene un buen dinamismo económico, ya que recibe alrededor de 100 millones de visitantes al año y tiene una renta media anual per cápita de US$40.000.

Para este 2023, los especialistas pronostican para Florida un mercado inmobiliario más equilibrado en la oferta y la demanda, sobre todo en ciudades alrededor de los principales centros de atracción para turistas e inmigrantes. En ese sentido, hay que resaltar el particular interés de los inversionistas de América Latina en Florida. De acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, el 34 % de los compradores extranjeros durante el 2021 provenían de dicha región.

Gainesville, un nuevo atractivo en Florida

Ahora bien, si hay un lugar especial en Florida, ese es Gainesville. Hoy en día se está posicionando como la nueva ciudad favorita para los inversionistas en bienes raíces. De acuerdo con un artículo de Forbes, Gainesville es la segunda ciudad en Florida más atractiva para vivir. El gran potencial está en el crecimiento demográfico, el atractivo turístico (Disney y las famosas playas de Miami están a pocas horas) y el buen clima soleado.

Estas razones fueron las que llevaron a BAI Capital, empresa inmobiliaria con más de 12 años de experiencia en inversiones de capital en proyectos de desarrollo inmobiliario en Estados Unidos, a desarrollar su nuevo proyecto inmobiliario en Gainesville.

El proyecto se llama Archer Place, un edificio de lujo único en su tipo al ser una edificación de condominios mixtos para renta, venta y áreas comerciales en Gainesville. Además, está ubicada en Archer Road, la avenida principal de la ciudad, y frente a la Universidad de Florida, una de las mejores cinco universidades estatales del país.

Archer Place también está a pocos pasos del UF Shands Hospital, Butler Plaza, restaurantes y centros comerciales, importantes puntos de actividad, donde sus residentes podrán disfrutar de sus beneficios.

Con este proyecto, BAI Capital busca seguir levantando capital, invertir y generar valor de inversión para sus inversionistas. La firma también tiene presencia inmobiliaria en lugares como Texas y Nueva York, pero con Archer Place en Florida buscan un nuevo hito para su marca, además de brindar a sus clientes una mayor diversificación de sus portafolios, retornos fijos en dólares y protección para sus capitales contra la inflación.

Oportunidad para invertir

Con Archer Place, BAI Capital mantiene su compromiso de salvaguardar el capital de sus socios y el propio bajo el mínimo riesgo. La firma supervisa la compra de terrenos, la zonificación urbana, la visión comercial, el desarrollo arquitectónico y hasta la construcción. De esta forma, garantiza el retorno fijo y estable para su cartera de clientes.

Si deseas conocer más de Archer Place y ser parte de una de los sectores más dinámicos y rentables de Estados Unidos, participa del ‘Tour Unveil’ y conoce en persona el edificio.

Obtén más información y reserva una cita privada con uno de los agentes de BAI Capital haciendo clic aquí.

Para cualquier consulta o detalle adicional, puedes contactarte directamente a través del correo electrónico bai@baicapital.com o llamando al número de teléfono +1 (305) 330-5299.

REPORTAJE PUBLICITARIO