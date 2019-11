[Espacio Claro]

Proteger activos y los componentes que garantizan la viabilidad de su operación ha sido una prioridad para las organizaciones privadas y públicas por muchos años. Sin embargo, la expansión de internet, la transformación digital y el acelerado uso de nuevas tecnologías en los negocios han propiciado que las empresas tengan la necesidad de estar preparadas para las ciberamenazas.

Los riesgos asociados a esta clase de peligros no son menores. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA), en América Latina y el Caribe, cuatro de cada cinco países no tienen estrategias de ciberseguridad o planes de protección de infraestructura crítica. Según este mismo informe, los delitos asociados a ciberamenazas le cuestan a los países de esta región alrededor de US$ 90.000 millones anuales.

En el caso peruano, la demanda de servicios de ciberseguridad ha ido en aumento. El proceso de digitalización en el que se encuentran inmersas las empresas locales va de la mano con el aumento de su exposición a los riesgos cibernéticos.

“Las empresas en el Perú se enfrentan a los mismos cibercriminales que amenazan al resto de empresas en el mundo. Entre los principales peligros que han afectado al mercado peruano en el último año podemos encontrar al ‘ransomware’ y ‘criptojacking’”, dice Jose Luis Ríos, Regional Sales Manager de Palo Alto Networks.

Otro tema que ha cambiado sobre la ciberseguridad es que no es exclusiva de las grandes corporaciones, sino que debe ser adoptada por todo tipo de empresas. Muestra de la importancia que este tema ha cobrado en el país es la reciente aprobación de la ley Nº 30999 de Ciberdefensa.

“Las ciberamenazas cada día son más complejas y sofisticadas, pues los atacantes hacen uso de las mismas tecnologías que, del otro lado de la acera, utilizan las organizaciones para agilizar el negocio: la potencia dinámica de la nube, la automatización, el machine learning, entre otras”, dice Ríos.

Propuesta local

El mercado peruano de ciberseguridad ofrece una amplia variedad de soluciones capaces de ayudar a las empresas. Además de desarrolladores de software, también están presentes en este negocio empresas de telecomunicaciones y de consultoría. Claro, a través de su división Claro Empresas, posee un amplio portafolio de productos. “Trabajamos desde la protección de la red y aplicaciones, en el data center o en la nube, hasta la seguridad para dispositivos como laptops y smartphones. Nuestro objetivo es mitigar los riesgos a través de tecnologías de prevención, detección y respuesta”, dice Mariano Orihuela, director de Mercado Corporativo de Claro.

Según el ejecutivo, el modelo de servicio que emplea Claro Empresas los posiciona como un aliado estratégico de sus clientes. “Nos encargamos de gestionar la estrategia de ciberseguridad de los clientes, basándonos en la combinación de profesionales con experiencia en este campo y alta tecnología, que incorpora automatización e inteligencia artificial”, sostiene.





