¿Cómo enfrentan los nuevos riesgos las entidades financieras?

Toda empresa debe estar en la capacidad de medir los riesgos a los que se expone. Estos pueden ser sociales, económicos, tecnológicos y, de diverso tipo, de acuerdo a sus operaciones. Sin embargo, existe un tipo de empresa que depende sustancialmente de la adecuada gestión del riesgo para ganar o perder: las entidades financieras.



Encargadas de hacer préstamos o gestionar ahorros, las empresas financieras se ven constantemente enfrentadas a la toma de decisiones. Por ello, sus unidades de gestión de riesgos serán relevantes para la sostenibilidad de la compañía. Según explica Eduardo Bastante, consultor del Fondo Monetario Internacional y docente del Programa Especializado en Gestión de Riesgos de la Universidad de Piura, “esta se encarga de analizar, medir y reportar anticipadamente sobre los diferentes riesgos que corre la empresa, y así tomar las medidas necesarias para hacerles frente”.



En esa línea, agrega que “un área de gestión de riesgos debe estar pensando en las amenazas o eventos que pueden ocasionar pérdidas en el corto y largo plazo”. Un ejemplo de cómo esto puede traerte resultados negativos o positivos, es la crisis inmobiliaria que afectó a Estados Unidos en el año 2008, a raíz de los denominados créditos hipotecarios ‘subprime’, en la que aquellas entidades financieras que no midieron bien el riesgo, sufrieron el enorme golpe de la crisis.



En la otra acera estuvieron aquellas que al darse cuenta de que no se contaba con la información necesaria para un análisis profundo, se abstuvieron de entrar en el mercado de las hipotecas “subprime”, orientadas a clientes con escasa solvencia. “Estas empresas tenían como política no entrar en negocios que no entienden o que no tienen el riesgo bien medido, y como decidieron no ingresar en este mercado, sus pérdidas fueron menores”, agrega Bastante.



Capacitación indispensable



Por ello, la gestión de riesgos juega un papel crucial en la toma de decisiones de las instituciones financieras, ya que no solo prevé las posibles amenazas sino que además plantea escenarios de acuerdo a la capacidad de riesgo de la empresa. “Este tipo de análisis repercutirá también en la institucionalidad y prestigio de la compañía, por lo que es un elemento crucial que requiere de un nivel profesional alto”, agregó.



