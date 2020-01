Espacio Belmond

Ya sea por placer o por negocios, julio es un mes ideal para viajar por el Perú. Y sin duda una ciudad que no deja de sorprender por sus atractivos, historia y la amabilidad de su gente es Cusco. Además de la completa oferta turística, este destino cuenta con un abanico de opciones de lujo que maximizan su disfrute como la que ofrece la colección de hoteles Belmond, que en los últimos años sus propiedades han sido reconocidas como las mejores de Sudamérica y el mundo de acuerdo a revistas especializadas, como Condé Nast Traveler y Travel + Leisure. Escape a Belmond Palacio Nazarenas ​ Es uno de los hoteles más exclusivos de Cusco y ha logrado posicionarse como uno de los favoritos por los viajeros del Perú y el extranjero, según los últimos ránkings de TripAdvisor. Ubicado a pocos pasos de la plaza principal cusqueña, este antiguo palacio y convento conserva muros de piedra inca, que te transportarán a otra época. Las 55 suites del hotel sorprenden por una cálida decoración colonial y baños decorados con mármol travertino peruano. Y si lo que buscas es un tiempo para relajarte o desconectarte, la primera piscina climatizada al aire libre de Cusco o los tratamientos de Hypnôze Spa, son lo primero que te atraparán, así como la propuesta gastronómica de su restaurante Senzo. Ubicación: Calle Plazoleta Nazarenas 223, Cusco. Descubre su promoción aquí y vive una experiencia de lujo en Cusco.

Belleza en el centro: Belmond Hotel Monasterio ​ Situado cerca al centro histórico de Cusco, se trata de un antiguo monasterio que ha sabido combinar elementos arquitectónicos históricos con estancias de diseño único. El encanto colonial resalta en cada uno de sus ambientes y en sus acogedoras 122 habitaciones y suites. La cocina peruana de inspiración internacional en entornos únicos será un deleite para todos los paladares que visiten sus restaurantes. Entre las actividades más interesantes dentro del hotel se encuentra el show de ópera o las clases de cocina y de pisco sour. Asimismo, podrás tomar el tour de arte y recorrer la amplia colección de pinturas del hotel, acompañado de un guía. Ubicación: Calle Plazoleta Nazarenas 337, Cusco. Descubre su promoción aquí y disfruta las maravillas de Cusco.

Encanto y naturaleza: Belmond Hotel Rio Sagrado ​ La magia del Valle Sagrado de los Incas toma otro sentido en este hotel ubicado a 1 hora y media de Cusco. Sus habitaciones, suites y villas, no te darán ninguna excusa para perderte de la increíble naturaleza que rodea el lugar. Concédete también el placer de saborear una cocina de inspiración en su restaurante El Huerto. Pero el plan perfecto para unas vacaciones de relajo no puede iniciar si no visitas el spa Mayu Willka, un espacio decorado con piedras y madera, que alberga un jacuzzi interior y exterior, sauna, baño de vapor, ducha inca y salones especiales para recibir distintos masajes y terapias ancestrales. Hacer equitación, yoga, rafting, y ciclismo, son otras de las actividades que ofrece este refugio soñado. Ubicación: Km. 75.8 de la carretera Urubamba - Ollantaytambo, Valle Sagrado, Cusco. Descubre su promoción aquí y comparte un momento único en el Valle Sagrado.