Ante denuncias presentadas al Congreso de la República por algunos dirigentes que no trabajan cerca de un año, estando justamente a pocos días de las elecciones generales y a pesar de que la empresa ha explicado y demostrado que viene cumpliendo en aplicar las medidas que han sido establecidas por el Gobierno a través de sus Resoluciones Ministeriales N° 239, 448 y 972-MINSA-2020; se ha decidido la formación de un grupo de trabajo, a fin de realizar una visita a las instalaciones de la empresa.

Aunque esta función no es de su competencia ni está regulada por ley, aun así, daremos la bienvenida a este grupo de trabajo; sin embargo, estimamos que más allá de la pretensión de visitar a la empresa, deben investigar las obras inconclusas del Gobierno y el estado de las donaciones que Shougang Hierro Perú S.A.A. ha entregado a distintas instituciones del Estado en favor de la salud de la población de Marcona y que muchas de ellas se encuentran abandonadas e inoperativas, afectando seriamente la cobertura de atención de salud del pueblo, como son: la ambulancia, el equipo de Rayos X de media potencia y la cámara hiperbárica otorgadas al Ministerio de Salud –Centro de Salud “José Paseta Bar”, el no funcionamiento del PTARD municipal y la contaminación por vertimiento de los efluentes de aguas servidas en un lugar inadecuado que realiza la Municipalidad; el incendio del camión recolector otorgado a la comuna, el no cumplimiento del Decreto Legislativo Nª 1280 Ley Marco del Servicio y Distribución del Agua Potable por parte de la Municipalidad, la conclusión del proyecto “Agua para Todos” que ya tiene más de 6 años sin concretarse, la construcción del nuevo hospital de EsSalud, que también tiene más de 6 años de estar operando en ambientes temporales, entre otros; investigar la eficacia de las medidas adoptadas contra el Covid-19 para los Pueblos Jóvenes y Asentamientos Humanos del distrito de Marcona, lo cual está dentro de sus verdaderas funciones.

Creemos y esperamos que este grupo de trabajo, que designe la Comisión Especial del Congreso de la República, cumpla su función con arreglo a ley y no perjudique a la mayoría de los trabajadores, la empresa, la población y el desarrollo económico y social de nuestro distrito, la región y el país.

Marcona, 3 de marzo de 2021

LA EMPRESA