El Banco Financiero impulsa el ahorro con su propuesta de depósitos a plazo

Muchos peruanos tienen la costumbre de ahorrar parte de sus ingresos mensuales o sus excedentes. Sin embargo, una parte importante de ellos no apuesta por el sistema financiero (37% de la población ahorra fuera de este, según una encuesta de la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP). Aunque varios ya optan por las cuentas de ahorro clásicas, muchos otros prefieren productos que les ayuden a obtener una mayor rentabilidad fija. Uno de esos instrumentos son los depósitos a plazo fijo.



Claudia Bellido, gerente de Pasivos y Banca Patrimonial del Banco Financiero, explica que son depósitos de dinero que uno realiza al banco y que, luego de un tiempo determinado, generan intereses a favor del cliente. A diferencia de las cuentas transaccionales normales –dice Bellido–, los depósitos a plazo solo pueden ser retirados hasta que culmine el periodo elegido por el cliente. En el Banco Financiero, los depósitos se caracterizan por ser flexibles ya que se ofrecen plazos que van desde los 30 hasta los 720 días.



Beneficios competitivos

Este producto es una alternativa con diversas ventajas. Por ejemplo, a diferencia de otras opciones de inversión del mercado financiero, como los fondos mutuos, los depósitos a plazo entregan al cliente una rentabilidad garantizada. Entonces, si tienes un perfil conservador, este producto es el ideal para ti, pues tu capital y tu interés estarán asegurados. En el caso del Banco Financiero, su depósito a plazo ofrece una tasa de hasta 5,75%. Por otro lado, podemos destacar que son sumamente accesibles ya quepuedes abrir tu depósito desde S/500 soles o US$ 150.



El Banco Financiero ofrece diversas variantes de su tradicional depósito. Por un lado, con el Depósito a Plazo Adelantado recibirás tus intereses al instante y no tendrás que esperar hasta el final del contrato. Otra opción es el Depósito a Plazo Suma y Crece, el cual permite realizar aumentos en los depósitos todas las veces que desees y sin monto mínimo. “Está hecho para gente que empieza ahorrar y quiere hacer incrementos. Y, a diferencia de una cuenta de ahorros transaccional, te da una rentabilidad de un depósito a plazo”, dice Bellido. Sin duda, una alternativa de ahorro con bondades que uno debe considerar.



Datos del ahorro

De acuerdo con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), los depósitos a plazo en empresas bancarias totalizaron S/ 95,797 millones a marzo de 2018.



Los depósitos a plazo pueden ser abiertos en soles o dólares. Sin embargo, los que mejor tasa ofrecen en este momento son las de moneda nacional.



Publirreportaje