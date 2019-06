530 millones de dólares para el peruano que acierte a las 6 cifras del Mega Millones

El interés por las loterías norteamericanas se disparó hace dos años cuando usuarios de distintas partes del mundo ganaron millones a través de theLotter.com y viajaron a Estados Unidos con todos los gastos pagados a recoger el boleto ganador y por supuesto, cobrar los pozos obtenidos. Fue así como tantas historias de afortunados extranjeros se volvieron virales y hoy se cuentan por miles los peruanos que desde Tumbes hasta Tacna están comprando masivamente boletos en este sitio web para el próximo sorteo de 530 millones de dólares del Mega Millones, un acumulado que equivale a 530 veces el premio actual de La Tinka y diez veces el patrimonio estimado de Claudio Pizarro.

¿Qué ocurre cuando hay un ganador?

Cuando un usuario gana a través de theLotter, la empresa corre con los gastos para que la persona viaje a Oregon a recibir el boleto y además se le asigna un abogado que lo acompaña a las oficinas de la lotería a reclamar el premio. La garantía que tiene toda persona que usa el servicio, es una copia escaneada del billete a la que tiene acceso unas horas después de haber realizado la transacción y que puede ver en su teléfono móvil.

"Tenemos un récord intachable habiendo entregado decenas de boletos ganadores, y asistiendo a los afortunados usuarios en la cobranza de los premios," afirma Eduardo Guillén, representante de theLotter.com para el mercado hispano, y agrega "los billetes oficiales que adquirimos nunca abandonan el Estado de Oregon, donde son comprados, sino que son almacenados en un lugar 100% seguro para que, cuando haya un ganador, nos encarguemos de llevarlo hasta allí a reclamar el boleto y cobrar el dinero", concluye.



¿Es este servicio legal?

Si bien el medio convencional para hacerse a un tíquer es pedirle a un conocido o allegado que viva en Estados Unidos que le compre un billete, hoy en día es más fácil usar el servicio de mensajería de theLotter.com, un sitio web que opera hace más de 17 años, y que con la ayuda de la comisión oficial de lotería de Oregon, adquiere los boletos del Mega Millones a nombre de sus usuarios en todo el mundo incluido el Perú, abriendo la posibilidad de que un ciudadano "no americano" gane oficialmente estas enormes loterías.

Las reglas oficiales explícitamente enuncian que "el ganador de la lotería no tiene que ser un ciudadano americano o residente para cobrar un premio" por lo que el servicio courier de theLotter es completamente legal en Estados Unidos. A esto hay que agregar que los billetes de papel son almacenados en Oregon, es decir que el tíquet jamás abandona el país, cumpliendo con la ley que prohíbe exportar boletos de lotería.

En cuanto a las leyes nacionales, los representantes de theLotter.com aclaran que no realizan sorteos propios ni pagan los premios de su bolsillo, por lo que no entran dentro de la categoría de juegos de azar o apuestas, ofreciendo un servicio de único mensajería, pero exclusivo para compra de boletos de lotería.



¿Qué gana la empresa con su servicio de mensajería?

El precio oficial de los boletos del Mega Millones en Estados Unidos es de $2 dólares por cada combinación de 6 números. En el caso de theLotter, el portal ofrece un mínimo de 3 líneas, es decir que el boleto que venden cuesta originalmente $6 dólares. Con el objeto de cubrir sus costos de operación, la firma hace un recargo sobre ese precio, según el país donde el comprador se encuentre, y así solventa su servicio de mensajería.

Cabe anotar que theLotter no cobra ninguna comisión sobre los premios entregados pues con el valor que agregan al precio original del tíquet, cubren sus costos.



Ya hay ganadores en América Latina

La garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores, que incluye personas de todas partes del mundo, entre ellos Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Canadá, España, Rusia, Australia, e Iraq, entre otros.

Cabe resaltar que entre los más de 4 millones de usuarios que han ganado alguna suma en theLotter, se encuentra una panameña de 50 años que ganó 30 millones de dólares en la lotería de La Florida y un salvadoreño que cobró el segundo premio del Powerball por $1 millón de dólares, y al que le faltó acertar a un número mas para ganar 1,500 millones de dólares.



CNN, FOX y NBC ya han mencionado a theLotter

El servicio de mensajería de theLotter lleva 17 años operando y ha sido mencionado en reconocidos medios en Estados Unidos incluidos NBC, CNN y el canal de noticias Fox, quienes han reportado masivamente la noticia de ganadores extranjeros que han cobrado grandes premios sin haber pisado antes suelo norteamericano. La noticia más relevante es la de un ciudadano iraquí que cobró US$6.4 millones en Oregon hace 3 años.



Próximo Gran Sorteo

El próximo premio del Mega Millones por 530 millones de dólares se sorteará el próximo viernes en la noche. Los boletos están disponibles en theLotter.com hasta 2 horas antes del cierre del sorteo, de esta manera la empresa puede garantizar que los tíquets alcancen a ser comprados en un expendio oficial de la lotería.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club, siendo Master Card la tarjeta más aceptada.