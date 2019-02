Procuraduría: Hay 50 funcionarios investigados de Chim Pum Callao que aún trabajan en la región

Desde enero, el Callao luce un nuevo rostro. Tanto en el gobierno regional como en los siete distritos chalacos se eligieron a nuevas autoridades, quienes estarán en el cargo hasta el año 2022.



Sin embargo, Chim Pum Callao, movimiento político que gobernó la región por más de 12 años, aún sigue vigente, pues varios de sus integrantes continúan laborando en diferentes municipios e instituciones, pese a tener denuncias e investigaciones en curso por diversos delitos.



Funcionarios en la mira

El procurador anticorrupción del Callao, Engie Herrera, advirtió que de los 111 funcionarios que actualmente afrontan investigaciones por casos de corrupción, 50 son de Chim Pum Callao.



El abogado explicó que estos servidores públicos aún continúan en sus cargos, pese a registrar diversas denuncias por colusión, peculado y malversación de fondos.



“Si bien los actores principales de Chim Pum Callao están siendo investigados y sentenciados, nos estamos olvidando de los mandos medios, que son estas personas que continúan en la administración. Aparentemente es una suerte de herencia”, indicó a Gestión.



Modus operandi

¿Cuál es su modus operandi? Herrera explicó que estos funcionarios rotan constantemente en sus cargos, y con la anuencia de las actuales autoridades.



“Estamos viendo que estas personas primero ocupan la gerencia de infraestructura de algún municipio, y luego van a la de ambiente, entre otras. Se pasean por todas las jefaturas, y no pasa nada”, cuestionó.



El abogado pidió al gobernador Dante Mandriotti, y a los siete alcaldes de la región, que realicen una depuración total en sus jurisdicciones y desistan de contratar a personas con denuncias e investigaciones en curso.



“Pese a que estos miembros de Chim Pum Callao intentan camuflarse, los tenemos plenamente identificados”, manifestó.



Investigaciones nuevas

En otro momento, el procurador informó que en estos dos primeros meses del año se han iniciado 13 nuevas investigaciones por corrupción contra actuales funcionarios del gobierno regional, sobre todo, de la dirección de salud.



“Tenemos otras denuncias por Ventanilla sobre obras y muros de contención. En ese distrito tenemos muros de contención que han sido valorizados en más de US$ 1 millón y medio, pero cuando vas con un perito el muro solo vale S/ 300 mil”, acotó.



Bajo la lupa

Al ser consultado por las obras del proyecto Costa Verde Callao, Herrera dijo que su despacho revisa que se ejecute el presupuesto asignado y que no se generen gastos adicionales sin justificar, tal como se hizo en el pasado.



“Si al final hacemos una evaluación de la obra, el forado económico es abismal. Esperemos que el gasto se justifique al final”, señaló.



Por último, dijo que por el momento no hay denuncias por corrupción contra Mandriotti.