¿Y qué le dirías a alguien que siente que se esfuerza y no llega? No te canses de dar lo mejor de ti. Sí, le diría eso. No te canses de dar lo mejor de ti.

Cada mañana podemos sentir que será otro día de esfuerzo. Cada final de día podemos sentir que ha sido otro día de esfuerzo. Y así cada día. Viviendo de esfuerzo en esfuerzo. Y preguntándonos cuándo llegaremos a nuestra zona de confort para disfrutarla.

Sabemos todos que hay que disfrutar el camino y no sólo el destino. Eso suena muy bien, pero ¿Cómo disfrutamos esforzarnos sin sentir que avanzamos?

La diferencia escencial está en la manera de recorrer el camino. Existen tres maneras de hacerlo. La primera es ir por la vida pidiendo, la segunda es ir por la vida haciendo, y la tercera es ir por la vida dando.

Si elegiste la primera puedes estar seguro que en tu camino cada vez te acompañarán menos personas y terminarás solo. Es la vida del quejica, aquél al que todo le sale siempre mal y vive disgustado, quejándose y pidiendo. Es la vida de aquel que siente que todos están en su contra. Al hablar siempre usa “yo, me, mi, para mi, conmigo”. Se les identifica porque en momentos sociales van de grupo en grupo buscando quién quiera estar con ellos.

Si elegiste ir por la vida haciendo puedes estar seguro que serás ejemplo de muchos. Es la vida del esforzado resignado. No se pregunta por la felicidad porque ha aceptado que no es para él o ella. Trabaja mucho toda su vida y cuando ya no está, nadie lo recuerda. Se les identifica porque en momentos sociales suelen estar apartados y solos viendo cómo otros disfrutan.

Y si elegiste ir por la vida dando, puedes estar seguro que la vida siempre te sonreirá. Las personas querrán acompañarte. Te rodeará el cariño de muchos. Disfrutarás todo lo que hagas viendo las consecuencias positivas en otros. Es la vida de aquel que siente que su esfuerzo se compensa con la alegría de los demás. Se les identifica porque en momentos sociales suelen llegar y todos nos acercamos a saludarlos y a estar con ellos. Emanan energía. No buscan la felicidad pero la tienen toda.

Ir por la vida pidiendo, ir por la vida haciendo o ir por la vida dando. Y no hablo de cosas materiales. Hablo de tiempo. Pido el tiempo de los demás o doy mi tiempo a los demás. Ahí está el punto clave. Y cuando das tu tiempo por y para los demás sientes que todos los días llegas al destino.

Por eso, para que la vida te siga sonriendo, nunca te canses de dar lo mejor de ti.