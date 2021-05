¿Y qué le dirías a alguien que siente que le falta tiempo? Un tiempito no quita tiempo. Si, le diría eso. Un tiempito no quita tiempo.

Es curioso…, pero a todos nos falta tiempo. Y eso nos angustia. Es más, hasta nos da sentimiento de culpa. Porque el trabajo demandante nos quita tiempo de la familia, o de los amigos, o del deporte, o de nosotros mismos. La falta de tiempo es como la frustración de esta era.

Con todo a la mano. Con acceso más fácil a la información. Con la comunicación a mayor velocidad. Con las distancias reducida a un click. Y sin embargo nos falta tiempo. Vivimos en un mundo de Tres Minutos Basta, como este podcast, y sin embargo no pocos seguidores me escriben diciéndome “me he puesto al día porque dejé pasar cuatro semanas sin oirlo”. Y son Tres Minutos por Semana.

El otro día, un amigo de la bicicleta que está haciendo un doctorado en odontología y además da conferencias a estudiantes, posteó unas fotos pedaleando. Así que le escribí felicitándolo y le pregunté si estaba de vacaciones. Su respuesta fue simple. Me dijo, No, nos estoy de vacaciones, pero un tiempito no quita tiempo.

Me di cuenta de cuánta razón tenía. Dejé lo que estaba haciendo y salí a abrazar a mi hijo y volví. Porque un tiempito no quita tiempo. Y luego le mandé un mensaje de voz a una persona de mi equipo para decirle que me había gustado mucho su desempeño en la última reunión. Y volví a lo que hacía. Porque un tiempito no quita tiempo. Y le escribí a un amigo del gimnasio para ver cuándo tomábamos un café. Porque un tiempito no quita tiempo.

Es increíble cuántas cosas más he empezado a hacer y con cuantas personas me estoy acercado mucho más, desde que aprendí que un tiempito no quita tiempo.

Lo que pasa es que si todo lo planificamos, si todo lo tenemos que encajar en nuestra agenda, no nos queda tiempo para nada adicional. Resulta que en la agenda está lo urgente pero en lo adicional está lo importante. La familia, el equipo, los amigos. Nosotros mismos. Es decir, las personas.

Un mensaje de apoyo. Un abrazo. Unas palabras de reconocimiento. Un feliz cumpleaños. Un padrenuestro por la salud de alguien querido. Un like. Cuán importante pueden resultar y al final son un tiempito que no quita tiempo pero que suma mucho en sentimientos, en emociones, en satisfacciones.

Que no te de miedo tomarte los tiempitos. Que no te angustien dos o tres minutos. Cumplamos lo planificado pero disfrutemos los adicionales. Vivamos siempre pensando que un tiempito no quita tiempo.