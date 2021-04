¿Y qué le dirías a alguien en su primer día de trabajo? Hacer y buen ser van de la mano. Sí, le diría eso. Hacer y buen ser van de la mano.

A lo largo de mi vida he leído cientos de curriculums y hojas de vida. Muchos cientos, sobre todo porque en alguna etapa profesional fui parte del equipo de recursos humanos. En el 80% de los casos he encintrado la frase “orientado a resultados”. Y sólo una vez leí, y hasta ahora lo recuerdo, “orientado a las personas”. Ese profesional hoy es gerente general de una empresa multinacional.

Orientado a la personas. Qué cambio de paradigma, ¿verdad?. En uno de los episodios iniciales de Tres Minutos Basta presenté “Primero las Personas”, y hoy volvemos a las personas desde la perspectiva de Orientado a las Personas en lugar de orientado a resultados.

Primero las personas, orientado a las personas, es poner las prioridades de la manera correcta. No hay nada más valioso que la persona. Ni nada importa más que la persona. Los resultados son consecuencia de las cosas bien hechas por personas valiosas. Y nunca las personas son valiosas porque hacen las cosas bien hechas. Siempre digo que creo en el humanismo liberador. Ese humanismo que nos libera de las cosas para volver a la escencia, a las personas.

Orientado a las personas significa trabajar 24 x 7 para que cada persona sea más valiosa. Que cada persona sea mejor persona, mejor profesional, mejor miembro del equipo. Orientado a las personas significa ser una persona de bien. De buen ser.

¿Quién no ha escuchado decir “mi trabajo es hacer que otros hagan”?. Líderes errados que no aspiran a un rol mayor que el de un capataz. No son jefes, son tiranos que basados en el abuso de su posición quieren generar resultados con una mirada de corto plazo. Actitud imposible de sostener en el tiempo. Y además los persigue una vida triste y sin afectos.

Qué diferencia con aquel que dice “mi trabajo es cuidar al equipo, apoyarlo y hacerlo crecer”. Ese es un lider con valores. Un líder humano que pone primero a las personas. Un lider al que quieres acompañar porque confías en ella o en él. Un lider que quieres imitar.

Por supuesto que los resultados importan. Hablamos de empresas. Necesitamos generar resultados para darle sostenibilidad a la empresa, a los puestos de trabajo y a la comunidad que nos acoje. Claro que sí. Y los resultados necesitan de planificación, esfuerzo, acción y decisión. No se producen solos. Hace falta hacer. Y hacer mucho.

Por eso, ni lo uno sin lo otro ni lo otro sin lo uno. Hacer y buen ser van de la mano.