¿Y qué le dirías a alguien que tiene mejores opciones laborales, pero por lealtad a su jefe y a su empresa, no acepta? La primera lealtad es contigo. Sí, le diría eso. La primera lealtad es contigo.

Una de las cosas más maravillosas que tienes es la libertad de decidir. Pero lo verdaderamente diferencial que tenemos las personas es la posibilidad de amarnos a nosotros mismos, que es de donde nace el respeto por nosotros y el valor que nos damos. Decidir y Amarnos.

Esas dos capacidades las expresamos siendo auténticos y honestos. Somos auténticos cuando somos honestos con los demás sobre nosotros. Y somos honestos cuando somos auténticos con nosotros mismos. Lo explico más.

Lo que quiero decir es que tenemos que ser auténticos con nosotros mismos para reconocer si somos felices o no con lo que hacemos. Y si lo somos, entonces seamos honestos con los demás dejando ver que para nosotros no existe mejor opción laboral. Pero si no somos felices, con la misma honestidad aceptemos que hay mejores opciones laborales para nosotros y tomémoslas.

Lo que no vale es estar infeliz con lo que hacemos, dejar pasar mejores opciones laborales, y echarle la culpa a la lealtad al jefe o a la empresa. El problema es tuyo porque no te amas suficiente. Corrije.

Pero tampoco vale estar feliz con lo que hacemos y culpar a la lealtad por dejar pasar otras opciones cuando en realidad no queremos cambiar. Porque lo real es que estás feliz y estás ahí por ti.

La lealtad siempre tiene explicación en algo. En la manera en la que te tratan, en el clima laboral, en el respeto, en las oportunidades futuras…, en fin, en algo que es valioso para ti. Suficientemente valioso para que esa sea tu mejor opción laboral.

Un detalle importante es que la mejor opción laboral no necesariamente correlaciona con el mayor sueldo. Es más, muchas veces la correlación es inversa. Por ejemplo, para ir a trabajar en una país considerado peligroso suelen pagarte más por el mismo trabajo que en un país no peligroso. Eso se hace para compensar que es mejor vivir en un lugar seguro que en uno inseguro. Otro ejemplo, en una empresa mediana pueden pagarte más que en una gran empresa, para compensar el riesgo de quiebra y consecuente pérdida de empleo, o que hay menos oportunidades de plan de carrera.

Evalúa de manera integral, y no solo salarial, cada opción laboral y evalúa de manera integral lo que ahora tienes. Elije lo que sea mejor para ti, siendo auténtico y honesto. Eso es de buena persona y de buen profesional. Porque siempre, la primera lealtad es contigo.