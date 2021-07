Tres minutos basta: ¿Y que le dirías a alguien que le cuesta lograr el equilibrio entre la vida personal y profesional?

¿Y que le dirías a alguien que le cuesta lograr el equilibrio entre vida personal y vida profesional? Primero lo primero. Sí, le diría eso. Primero lo primero

Un querido jefe que tuve, Jordi Donayre, nos lo decía todo el tiempo. Primero lo primero. Era su manera simple de hacernos notar que lo verdaderamente importante era mantener lo importante en su lugar. Y no cambiar las prioridades.

Nos han enseñado que hay que distinguir entre lo urgente y lo importante. Y atender primero lo urgente y después lo importante. La familia y la vida personal siempre termina siendo lo importante y lo que se posterga. Lo malo es que cuando la familia o nuestra vida personal se convierte en urgente ya es muy tarde. Por eso, primero lo Primero.

Estamos en la semana de Navidad. En días como estos es cuando más se nota si tenemos el adecuado equilibrio entre vida personal y vida profesional. Son días donde sentimos que nos falta tiempo. Tiempo para el trabajo. Tiempo para saludar a los amigos y amigas, a los tíos, tías, primas, primos. Tiempo para compartir con nuestra familia más cercana o con nuestra pareja. Pregúntate con qué prioridad estás asignando tu tiempo para ver si cumples la regla de Primero lo Primero.

Es probable que si tu no cumples esa regla, las personas que trabajan contigo tampoco la estén cumpliendo. El desequilibrio entre lo laboral y lo personal es como una mancha de aceite…, se expande. Porque nos miramos mutuamente y nos replicamos. Cuida que todos a tu alrededor también cumplan Primero lo Primero.

Hace 37 episodios inicié “Tres Minutos Basta”. Lo hice con la intención de compartir experiencias y aprendizajes que le fueran útiles a otros. Con la idea de dar. 37 lunes después puedo contarte que he recibido más de lo que he dado. Muchos mensajes de entusiasmo que me cargan de energía. Muchas más enseñanzas con todo lo que me escriben y me preguntan a mi instagram @ignacioquintanillasalinas. Muchas reflexiones e ideas que me regalan con generosidad. Mucho, mucho cariño. Hacer algo bueno para otros, bueno para la sociedad que nos acoge, es también poner primero lo Primero.

Quiero desearles una Navidad muy especial en un año donde todo esta siendo diferente. A las 21300 personas que tienen la amabilidad de escuchar este podcast en los 27 países a los que llegamos, sólo puedo decirles muchas gracias. Y que estas fechas sirvan para recordarnos que no hay mayor fuerza en el mundo para cambiar las cosas que el Amor, ni hay amor más grande que Dios naciendo niño.

Que el amor de Jesus los llene de bendiciones y les recuerde siempre, primero lo Primero.

Feliz Navidad desde Tres Minutos Basta.