¿Y que le dirías a alguien que está decidiendo su propósito para el nuevo año? hay que mirar con perspectiva. Sí, le diría eso. Hay que mirar con perspectiva.

Silvio Rodríguez tiene una canción titulada Fábula de los tres hermanos. Cuenta la historia de tres hermanos que salen, cada uno por su cuenta, a descubrir y a fundar. El más grande iba mirando muy atento a cuanto iba a pisar y siendo esclavo de la precaución, se hizo viejo queriendo ir lejos con corta visión. El de en medio iba mirando al horizonte y no veía ni las piedras ni los hoyos del camino y se la pasó revolcado en el suelo. Se hizo viejo queriendo ir lejos y tampoco llegó. El pequeño, con un ojo iba mirando el camino y con el otro el porvenir hasta que se perdió entre el estar y el ir y tampoco llegó.

Como dice Silvio, ojo que no mira más allá no ayuda al pie, ojo que no mira más acá tampoco, y ojo puesto en todo ya ni sabe lo que ve.

Lo que les pasa a los hermanos de la canción de Silvio es la ausencia de “momento para cada cosa”. Hay momentos para mirar el largo plazo, el medio plazo y el corto plazo. Ni mirar todo a la vez ni sólo una parte. Eso lo da la perspectiva. Para los dibujantes, la perspectiva permite contemplar las cosas considerando volumen y espacio para poder mirar desde un único punto todo el panorama. Para nosotros, la perspectiva te permite mirar las cosas desde una mirada de importancia y momento, para con un mismo criterio saber priorizar.

Imaginemos a un grupo de personas conversando. Mi propósito este año es aprender inglés dice alguien. Cambiar de trabajo, dice otro. Conocer a mi pareja para toda la vida, dice el tercero. Pagar la inicial de mi casa, dice el más alto. Conocer Australia, dice la más joven. En fin, cada uno ha decidido un propósito. Hasta que el más pequeño pregunta. Oye, ¿cada uno de sus propósitos, son aquello que va a mover la aguja de manera sustancial para llevarte a donde quieres ir? Y, se oye silencio.

Es que cuando nos proponemos lograr algo al inicio de cada año vamos desde temas como leer cinco libros hasta temas como quiero casarme, pasando por el trabajo, la casa, y las vacaciones. Pero no nos paramos a pensar de dónde venimos, dónde estamos y adónde vamos. No miramos desde un único punto todo el panorama y según ello elegimos de manera acertada lo que queremos y debemos hacer este año. No le ponemos perspectiva.

Por eso, ahora que empezamos el año te propongo que, para decidir tu propósito de este año, hay que mirar con perspectiva.