¿Y qué le dirías a alguien que busca cómo motivar a su Equipo? Quien tiene magia, no necesita trucos. Sí, le diría eso. Quien tiene magia, no necesita trucos

Uno de los errores comunes en el liderazgo es que buscamos afuera en lugar de mirar adentro. Es decir, intentamos construir conceptos o formular ideas, ordenarlas y transmitirlas, pero luego, cuando las decimos no somos nosotros y eso se nota. Lo que es peor, se siente.

En un anterior capítulo de Tres Minutos Basta, comentando sobre algunas sugerencias para el liderazgo, dijimos “habla, compartir lo que te pasa es entregar”. Aquí entramos en el mismo espacio. Nada motiva más que ser auténtico. Decir lo que sientes y no lo que quieras que sientan sobre lo que sientes. Parece un juego de palabras, pero es tal cual. Nada es mejor que decir lo que sientes y no lo que quieras que sientan sobre lo que sientes. Cuando dices lo que sientes, comunicas. Transmites autenticidad y credibilidad. Demuestras que vives en la verdad. Y es que hay que vivir siempre en la verdad. Todos necesitamos vivir en la verdad.

Cuando vives en la verdad siempre te ves auténtico y honesto. Y eso hace crecer la credibilidad y reduce la incertidumbre. Creer, motiva. Dudar, confunde.

Hace algunos meses un compañero de trabajo tenía que dar una mala noticia a un pequeño grupo a su cargo. Comentamos sobre la mejor forma de hacerlo para que no se desmotiven. La conclusión fue fácil : decirles la verdad. Sí siempre has dicho la verdad a tu equipo siempre creerán en ti y hasta en los malos momentos, te acompañarán. Si buscas dibujar la verdad, acomodarla, disfrazarla. Lo notarán. Y puede que te acompañen pero con dudas, con lo cual no hay entrega total.

Por eso la clave para motivar no está en buscar afuera sino dentro de uno mismo. Confiar en tu propia magia convencido de que quien tiene magia no necesita trucos. Y la magia mayor es ser tu mismo. Tal cual. Y con esa magia de ser tu mismo explicar la situación. Siempre auténtico y honesto. Y verás que no hacen falta trucos.

Esto es válido en cualquier tipo de relación. No sólo liderando equipos. También lo es con tus colegas. Con ellos, también quien tiene magia, no necesita trucos. E incluso aplica con tu jefe. Siendo auténticos y honestos se construye confianza. Cuando hay confianza, hay magia.

Construir confianza es trabajo de cada minuto del día de cada día. Y para eso hay que usar la magia de ser auténtico. Porque quien tiene magia, no necesita trucos.